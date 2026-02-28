晶圓一哥財報揭密/台積美國廠2025轉盈 獲利逾5億美元

台積電2025年財報出爐，美國廠意外轉虧為盈，獲利達新台幣161.4億元。（美聯社）

台積電 持續擴展海內外生產據點，據2025年財報，備受矚目的美國亞利桑納子公司一舉轉虧為盈，獲利逾161億元（新台幣，下同，約5.1億美元），至於熊本廠去年虧損近百億元，達97.67億元，較前一年度擴大。另外，業界臆測，Nvidia輝達 (另稱英偉達)取代蘋果，躍居台積電第一大營收來源。

根據台積電揭露資訊，亞利桑納、熊本（JASM）、歐洲半導體製造公司（ESMC）及南京等子公司，因計畫於當地設廠營運，而分別取得美國、日本、德國及中國政府的補助款，2025年合計達762.58億元，2024年達751.64億元，主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。此外，亞利桑納子公司得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電100％持股的亞利桑納子公司，自2021年到2024年均呈現虧損，2024年虧損達142.98億元，累計四年間虧損超過394億元。市場分析，其亞利桑納州第一座廠於2024年第4季量產，去年是該廠第一個完整量產的年度，加上政府補助款挹注，帶動亞利桑納子公司轉盈，獲利161.41億元。

台積電先前表示，正準備增加產能並加大資本投資，以支持客戶未來的成長。該公司正加速在亞利桑納州的產能擴充，並按計畫順利進行。除了已量產的第一座晶圓廠，其亞利桑納州第二座晶圓廠已完成建設，預定今年開始進機，且由於客戶的強烈需求，已提前生產計畫，預計該廠將於2027年下半年進入量產。

另外，台積電2025年最大客戶換人做，改由2024年第二大客戶奪冠，台積電2025年財報揭露第一大客戶營收占比近兩成，達19%，並以些微差距超車第二大客戶的17%。市場法人推測，過去台積電最大客戶為蘋果，2024年營收占比一度達22%，在AI 浪潮推升下，去年輝達躍升為台積電最大客戶。

台積電並未揭露單一客戶訂單動向，不過，輝達執行長黃仁勳今年初接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的播客節目訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶，顯見AI需求強勁。

根據台積電2025年財報，在主要客戶資訊中，只有兩家客戶營收占比逾一成，分別以「甲客戶」與「乙客戶」稱之。其中，乙客戶2024年營收比重為22％，但去年營收占比降至17％。甲客戶的營收占比自2024年的12％，去年一舉提升到19％，成為最大客戶。市場推測，甲客戶是輝達、乙客戶是蘋果。

過去多年，市場預期蘋果是台積電最大客戶，不過，隨著PC與智慧手機等市場日趨穩定成熟，而AI與高效能運算（HPC）方興未艾，AI霸主輝達也隨著趨勢浪潮，成為半導體市場與相關供應鏈中的領頭羊。

除了輝達之外，超微的AI加速器也由台積電負責打造。台積電先前在法說會中提到，AI加速器去年營收比重為15%-19%。