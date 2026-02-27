Nvidia3月將發表新AI晶片 料採台積電A16製程

Nvidia新AI晶片將與台積A16製程，展現與晶圓一哥合作新進展。（歐新社）

Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 25日於財報會議高喊搭載旗下NVLink技術的Grace Blackwell平台，是目前當之無愧的「推論王者」之際，韓媒報導，黃仁勳會在3月登場輝達GTC大會上，發表更新一代的AI晶片Feynman平台，並且是全球首款採用台積電 A16製程打造的晶片。

輝達並未證實相關訊息，惟黃仁勳先前已預告，他將在GTC主題演講中展示「前所未見」的技術。

黃仁勳在去年GTC主題演講一口氣宣布四年的晶片研發計畫，包括去年的Blackwell Ultra晶片，今年推出Vera Rubin平台，2027年推出Rubin Ultra平台，2028年則由Feynman平台接棒。

業界人士25日向朝鮮日報旗下媒體Chosun Biz透露，繼Blackwell和Rubin平台之後，Feynman是輝達正在研發的新一代資料中心GPU，預計2028年開始量產，出貨客戶的時間有可能是2029年至2030年，主要取決於輝達的策略。

根據科技新聞網站Wccftech報導，目前關於Feynman平台的細節仍不多，只知道該產品將首次採用台積電的A16製程。

相關外電並披露，輝達將成為台積電在A16製程節點初期量產階段的第一位客戶，而台積電是輝達AI晶片的獨家製造廠。

不過，業界評估，基於A16製程預定今年下半就要量產，Feynman平台要到2028年才會推出，過往多年台積電最新製程大多是由蘋果率先使用的情況是否將被輝達打破，仍待觀察。

台積電先前提到，2奈米與A16製程技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有創新者都正在與其合作。該公司將推出採用超級電軌（SPR）的A16製程，是具有複雜訊號佈線及密集供電網路的HPC產品最佳解決方案，按計畫將於今年下半年進入量產。

包括2奈米、N2P、A16及其衍生技術，將推動台積電2奈米家族成為其另一個大規模且有長期需求的製程技術。

另外，各方關注焦點也集中在輝達與英特爾的合作，輝達已對英特爾進行股權投資，據了解，也正在考慮將部分Feynman平台的生產委託給英特爾。此外，雙方也在洽談封裝及代工製造等方面的合作。

Chosun Biz並引述產業人士說法，除了Feynman外，輝達還將在GTC上展示一系列亮點，PC應用相關晶片，以及用於運行實體AI及數位孿生的軟體。