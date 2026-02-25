我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

遭反壟斷調查中 攜程公布去年多賺95%稱投資利得

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國市場監督管理總局網1月時表示，根據前期核查，依據「反壟斷法」，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。 (中新社)
中國市場監督管理總局網1月時表示，根據前期核查，依據「反壟斷法」，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。 (中新社)

中國旅遊平台攜程集團公布，2025年收入625.1億元（人民幣，單位下同，約91億美元），按年升17.11%，利潤332.94億元（約48億美元），按年升95.08%，利潤增加主要由於去年投資利得。對於今年1月收到中國市監總局調查通知一事，該集團表示，將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通。

針對淨利潤按年大升95.08%，攜程集團方面表示，利潤增加主要由於去年投資利得199億元，按年大升17倍。

攜程集團公布數據顯示，截至去年12月底止收入合計625.1億元，按年升17.11%，全年股東應占淨利潤332.94億元，按年升95.08%；單計第4季，收入合計154.29億元，升20.84%，股東應占淨利潤42.81億元，按年升98.47%。

攜程表示，今年1月收到國家市場監管總局的調查通知，目前調查仍在進行中，公司正全力配合國家市場監管總局。將繼續就合規事宜與監管部門保持積極溝通。目前無法預計調查的狀態和結果，會在調查結束後提供進一步更新，公司業務運營維持正常。

攜程董事會執行主席梁建章表示，入境旅遊是拓寬機會、促進在地社區發展的關鍵力量。通過對入境旅遊、社會責任、AI創新的持續投入，集團正為可持續的長期發展奠定堅實基礎。

攜程是中國旅遊平台巨頭，旗下品牌包括攜程、去哪兒、Trip.com以及天巡（Skyscanner），也是同程旅行的實控第1大股東，占中國總市占率逾7成，此前已經多次遭地方監管部門約談整改。攜程的驚人獲利也被視為遭到調查的主因，該公司去年前3季淨利潤達人民幣290億元，大幅增長95%。

世報陪您半世紀

AI

上一則

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI 代理將讓本業更強

下一則

傳將被Stripe收購 PayPal 24日大漲6.7%

延伸閱讀

110年歷史小鎮 卡美爾終於有門牌地址

110年歷史小鎮 卡美爾終於有門牌地址
川普國情咨文宣揚政績：近9月無非法移民入境

川普國情咨文宣揚政績：近9月無非法移民入境
滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元
推動OMNY系統 流動銷售車進駐社區

推動OMNY系統 流動銷售車進駐社區

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡