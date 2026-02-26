我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

補貼推動 中國BBA車價大降 BMW 7系列降3.9萬美元

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國新年「BBA」（BMW、賓士、奧迪）車價大降，BMW 7系列降價約人民幣27萬元 。圖為BMW iX1車型。（美聯社）
中國新年「BBA」（BMW、賓士、奧迪）車價大降，BMW 7系列降價約人民幣27萬元 。圖為BMW iX1車型。（美聯社）

在新能源車崛起與補貼推動下，以BBA（BMW、賓士、奧迪）為代表的中國豪華車市場掀起降價潮，其中BMW 7系列最高降價約人民幣27萬元（約3.9萬美元）。有不少網友感慨稱，感謝中國新能源車企，讓昔日高高在上的豪華品牌都在持續降價。

公開資料顯示，2025年BMW在中國全年銷量62.5萬輛，年減12.5%；奧迪（一汽奧迪+上汽奧迪）在中國銷量61.72萬輛，年減4.95%；賓士銷量57.5萬輛，年減19%。

據21世紀經濟報道，中國春節期間看車人潮不減，在國家補貼、廠商補貼等因素帶動下，豪華品牌燃油車優惠促銷成為市場主旋律。值得注意的是，多數4S店的優惠並非臨時針對春節推出，而是節前已陸續釋放。

價格方面，BMW 530Li尊享型指導價人民幣52.5萬元（約7.6萬美元），市售價格人民幣35.7萬元（約5.1萬美元），降幅超過3成；BMW 7系列最高優惠達人民幣27萬元。

賓士多家4S店E級車款優惠高達人民幣11萬元（約1.5萬美元），最高達人民幣13.5萬元（約1.9萬美元）；奧迪方面，A7L直降人民幣18.72萬元（約2.7萬美元）。此外，電影《飛馳人生》原型車的奧迪A3，在部分門市售價甚至低至人民幣10萬元（約1.4萬美元）區間。

藍鯨新聞報導，面對這波降價，不少網友調侃「直接賣個標得了」、「買的時候降價，保養維修的時候能讓你哭」。

實際上，伴隨著BBA品牌在中國的銷量持續下滑，終端價格「跳水」已屢見不鮮。在2024年，BBA品牌在一些終端市場價格甚至遭遇「腰斬」，原價人民幣35.39萬元（約5.1萬美元）的BMW i3終端售價一度跌破人民幣17萬元（約2.4萬美元）。

陸媒「金融界」報導，與傳統豪華品牌直接降價不同，新能源車企在2026年開年則呈現出另一種競爭策略，以金融政策取代價格戰。特斯拉率先推出7年超低息購車方案，隨後小米汽車、理想、小鵬等品牌紛紛跟進，將車貸週期從傳統的三年大幅拉長至7年，以降低月供門檻吸引購車者。

世報陪您半世紀

賓士 春節 特斯拉

上一則

外資湧入 台幣匯價破31.4元 近1月新高

下一則

發展AI 中國半導體國家隊拚擴產 日經亞洲：目標2030年增至50萬片

延伸閱讀

目標成為全球第一 小鵬IRON機器人擬於年底量產

目標成為全球第一 小鵬IRON機器人擬於年底量產
賓士中國換帥 最懂賓士的中國人換最懂中國的德國人

賓士中國換帥 最懂賓士的中國人換最懂中國的德國人
BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型

BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型
情感糾紛？30歲男與72歲翁起口角後 搶走BMW、現金240萬

情感糾紛？30歲男與72歲翁起口角後 搶走BMW、現金240萬

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡