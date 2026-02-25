我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

記憶體短缺 聯想喊漲價促客戶快下單

記者林宸誼／綜合報導

媒體報導，全球PC龍頭聯想已在本月透過公開信，向北美合作夥伴發出警告稱，由於DRAM和NAND快閃記憶體短缺導致成本增加，包括PC、平板和智慧手機在內的部分產品將於3月上調價格，提醒客戶趕在漲價之前下單。

美國IT行業媒體CRN報導，這封公開信的署名為聯想北美通路負責人麥克法蘭。

麥克法蘭在信中提到，本輪漲價主要由記憶體短缺引起，將涉及聯想智慧設備業務集團（IDG）部門中的「特定產品及配置」，但漲價幅度尚未確定。

此外，主要負責伺服器和存儲產品的基礎設施解決方案事業部（ISG）也將受到影響。公開信中提到，ISG將縮短價格報價窗口，內部競價平台的報價有效期縮短至14天，經銷商和分銷商使用的外部平台報價有效期則縮短至30天。

與此同時，ISG已開始針對部分受成本上漲影響較大的大型積壓訂單，和報價階段的交易進行重新定價，並且暫停對說明拓展新客戶的合作夥伴提供折扣。

值得注意的是，聯想已敦促合作夥伴在2月25日前向分銷商下單，並確保訂單最遲於2月28日送達聯想，才有「更多的機會」按當前價格收貨，具體取決於產品供應和發貨時間。

麥克法蘭補充說明，即使在2026年2月28日之前收到訂單，但若未能在2026年3月31日之前發貨，則需要重新定價。

和許多廠商一樣，聯想的成本壓力源於全行業記憶體的短缺與漲價。

科技媒體TechRadar去年報導，包括戴爾、聯想、惠普和HPE在內的主要OEM廠商將大幅提價，預計伺服器成本將上漲約15%，PC價格將上漲約5%。

世報陪您半世紀

惠普

上一則

ASML新技術 台積晶片受惠吞下大力丸

下一則

手機業務回歸正常 華為去年營收衝上1273億美元 重返高位

延伸閱讀

電腦、手機即將漲價 知名廠商提醒北美客戶「趕快下單」

電腦、手機即將漲價 知名廠商提醒北美客戶「趕快下單」
聯發科老董蔡明介：今年AI仍熱 將持續投資

聯發科老董蔡明介：今年AI仍熱 將持續投資
日祭優惠招手建廠 三星、SK海力士拒絕

日祭優惠招手建廠 三星、SK海力士拒絕
台美日聯手進擊AI記憶體 台廠力積電扛試產與製造重任

台美日聯手進擊AI記憶體 台廠力積電扛試產與製造重任

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶