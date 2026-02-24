聯發科老董蔡明介：今年AI仍熱 將持續投資

我的頻道

記者鐘惠玲／綜合報導
聯發科董事長蔡明介23日唱旺AI發展，強調今年AI還是很熱，已經進入工作使用，從大量投資發展到實際商業應用，逐漸產生價值，這是重要的方向，而相關需求帶動整體產業鏈，機會還是很大。

談到今年景氣，蔡明介表示，科技產業仍不錯，將由AI持續帶動。而半導體是整體AI基礎建設的基石，也是台灣科學園區過去幾十年來共同努力做出來，「不是偷來的」。

至於聯發科營運展望，蔡明介強調：「機會很多，該抓到的就要設法抓到，並持續投資。」此外，蔡力行日前在2026 ISSCC國際固態電路會議，分享半導體產業如何跟上日益激增的AI運算需求，並認為AI發展除了需要系統、先進製程與記憶體，能源依然是至今推動創新最大的限制。

蔡力行也提出下一個十年半導體技術指標的目標與願景，包括光罩尺寸突破40倍、頻寬密度提升20倍 、電源與散熱密度提升20倍、運算效能每瓦效提升100倍等。

聯發科先前於法說會中預期，本季手機業務營收將明顯下滑，不過智慧裝置平台業務的成長，將可部分抵銷相關影響。以美元兌台幣匯率1：31.2計算，本季合併營收介於1502億至1412億台幣間，約與上季持平到季減6%、年減2%至8%之間，毛利率估計為46%加減1.5個百分點。

同時，在記憶體及整體物料清單成本上揚壓力下，聯發科評估今年智慧手機終端需求將受到衝擊，但將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解相關影響。

