中國玻纖布再掀漲價潮 年底價格或翻倍

記者謝守真／綜合報導
玻璃布供應持續吃緊，業者計畫啟動第二輪漲價。（本報系資料庫）
玻璃布供應持續吃緊，業者計畫啟動第二輪漲價。（本報系資料庫）

中媒引述供應商和業內人士預計，由於成本上升和供應緊張，中國玻璃纖維（玻纖布）製造商將啟動新一輪漲價潮，計畫月度調價幅度為10%至15%，若按此節奏推進，到2026年底價格可能較當前翻倍，並將對電子產品及PCB產業鏈帶來連鎖影響。

值得注意的是，這一輪預期漲價並非從低位起步。2025年以來，玻璃纖維累計年漲幅已超過50%，新一輪漲價潮是在前期大幅上漲基礎上的再次加碼。

卓創資訊數據顯示，2025年10月、12月及2026年1月、2月，普通電子布已經歷四次漲價。漲價周期由季度縮短至月度。

華泰證券研報直言，新一輪漲價幅度較大且周期縮短，反映電子布緊缺態勢由高端向普通產品擴散。普通電子布供給約束較大，有望於2026年開啟新一輪價格上漲周期；高端電子布中的二代低介電和低熱膨脹產品2026年仍存供給缺口，有望繼續提價。

電子級玻璃纖維布（電子布）是製造電子產品核心銅箔基板的重要原料。有基板公司負責人表示，自2025年下半年起，高端電子布一直缺貨，價格持續上揚，AI算力需求是推動用量與價格上升主要因素。

花旗分析師預測，2026年電子布漲幅可能達25%甚至更高，可能傳導至智慧手機及筆記型電腦等終端產品。

科創板日報曾指，多家中國公司近期在高端電子布領域取得進展。國際復材自主研發5G用低介電玻璃纖維已應用於高端手機及5G高頻通信用透波制品。中材科技產品涵蓋低介電一、二代纖維布、低膨脹纖維布及超低損耗低介電纖維布，均完成海內外客戶認證及批量供貨。

玻纖布通常會與樹脂、銅箔結合，製成銅箔基板（CCL），再由CCL加工為印刷電路板（PCB），成為各類電子設備中承載電路與晶片基礎結構。玻纖布價值量約占銅箔基板成本30%，供應緊張已帶動銅箔基板價格上漲，並傳導至PCB產業鏈。

T形玻纖布主要供應商日東紡占全球超過90%的低熱膨電子布供應，但新產能預計2027年才投入運營，屆時僅能提升約20%。部分廠商將產能從傳統E-glass轉向需求更旺盛的低介電玻璃布，加劇普通電子布供應缺口。

AI

上一則

台美日聯手進擊AI記憶體 台廠力積電扛試產與製造重任

AI爆發…中國PCB業大擴張 迎增長機遇

AI爆發…中國PCB業大擴張 迎增長機遇
國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03

