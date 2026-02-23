中國車市促銷 從花式價格戰轉向金融戰

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國車市促銷由傳統花式價格戰轉向金融戰。（中新社）
中國車市促銷由傳統花式價格戰轉向金融戰。（中新社）

今年中國春節車市正迎來政策與市場的轉換期，受消費政策刺激及季節性因素影響，中國國內車市在春節促銷上以金融政策為主要著力點，長假期間降低零售端庫存的力度有所加大。換言之，車市促銷由傳統花式價格戰轉向金融戰。

春節假期以往是車市大力促銷期，除部分車企減價銷售外，今年促銷方式產生變化。財聯社報導，海口美蘭零跑汽車中心推出1.1萬元（人民幣，下同，約1592美元）現金優惠，零跑C11車型最多可省4萬元；上海浦東BMW的4S店部分車款降價近30%出售。

同時，小鵬汽車全系車型均享受7年超低息的金融購車政策；蔚來子品牌樂道則推出樂道L90購車禮遇再加碼，核心內容包括7年0.49%超低年化率，疊加零金融服務費、提前還款零違約金等；特斯拉推出7年超長低息金融政策等金融方案。

報導指出，與過去直接降價不同，如今銷售人員更熱中於向客戶講解金融方案、服務包和隱藏福利，引導客戶計算購車背後的「綜合價值帳」。

但中國消費群體分化，有些消費者對金融方案熱度並不高。時代周報引述一位小米汽車銷售人員說法稱，7年超低息金融購車方案並未像預期中那樣受到消費者熱捧，在小米汽車的購車金融方案裡，選擇7年超低息和3年零息的消費者大致各占一半，也有部分用戶選擇全款購車。

中國乘聯會預計節後新能源車整車企業的降價促銷能力下降，導致消費者心態趨於謹慎，短期內或抑制購車需求的正常釋放。

中汽協預估，2026年全年中國汽車銷量在3475萬輛左右，年增1%，其中乘用車3025萬輛，年增0.5%；新能源汽車1900萬輛，年增15.2%；汽車出口740萬輛，年增4.3%。

春節 小米 特斯拉

