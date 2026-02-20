我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

字節跳動將出售旗下沐瞳遊戲公司 金額高於60億美元

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節跳動近日傳出將要把沐瞳出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計二者將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。（路透）
字節跳動近日傳出將要把沐瞳出售給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計二者將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。（路透）

字節跳動傳出將出售旗下遊戲公司─沐瞳科技給沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）下屬Savvy Games Group公司，交易價格高於60億美元，預計雙方將於今年2月簽署股權收購協定（SPA）。

分析指出，字節過去幾年在遊戲業務投入巨大，但回報不如預期，2023年已開始整頓遊戲板塊。出售沐瞳代表字節將繼續把資源集中到更確定性的方向，例如 AI、雲計算、核心內容平台的抖音。

21世紀經濟報導，目前沐瞳主體及「Mobile Legends: Bang Bang」（決勝巔峰，簡稱MLBB）已確認在購買範圍內，其餘被收購的專案還包括上海工作室的俯視角射擊遊戲「頭號禁區」、一個ARPG競技遊戲、一個PC端動作遊戲、一個PvPvE休閒競技遊戲、一個DC IP的Team RPG「代號A02」、廣州Lighthouse工作室等。

此外於2024年出任沐瞳CEO及字節跳動遊戲業務（朝夕光年）負責人的張雲帆將留在字節。

2021年，字節跳動以40億美元估值收購沐瞳科技，彼時沐瞳科技旗下MLBB已成為東南亞市場龍頭多人線上戰術競技遊戲（MOBA），構建成熟且穩定的手遊及電競產業生態。

但2023年後，字節跳動就多次被曝正在考慮出售沐瞳相關業務。2025年11月底至2026年1月，字節多次被曝正與沙烏地阿拉伯主權財富基金PIF旗下Savvy Games Group公司就出售沐瞳一事展開談判，標價不低於50億美元。

彼時，字節內部人士表示，當時雙方尚未簽署正式的交易協定，且談判中的金額也與媒體報導不符。此外，沐瞳團隊並不會如報導中所言前往沙國辦公，團隊人員不會離開大陸，管理層也沒有變化。

今年1月25日，沐瞳科技在MLBB世界總決賽M7上宣布，下一屆總決賽（M8）將於2027年在土耳其舉辦。這是MLBB賽事首度進入歐洲，也被視作沐瞳科技進軍歐洲市場的標誌。

如今，與沙烏地阿拉伯買方的談判傳出新的動態，或許也預告該項出售將快速落地。

世報陪您半世紀

字節跳動 沙烏地阿拉伯 東南亞

上一則

營收7169億 亞馬遜首度超車沃爾瑪 奪全美最大公司寶座

下一則

摩根大通申報疏失 歐洲央行重罰1220萬歐元創紀錄

延伸閱讀

將於2月敲定 字節將出售沐瞳給沙國公司 金額逾60億美元

將於2月敲定 字節將出售沐瞳給沙國公司 金額逾60億美元
字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權

字節Seedance2.0火爆 網友用AI生成「李小龍大戰周星馳」遭疑侵權
沙烏地阿拉伯銷亞洲原油 連續4個月調降價格

沙烏地阿拉伯銷亞洲原油 連續4個月調降價格
中AI入口大戰 阿里千問App砸30億人民幣掀戰火

中AI入口大戰 阿里千問App砸30億人民幣掀戰火

熱門新聞

美國核融合新創公司Helion 13日宣布，「北極星」原型機電漿溫度已達攝氏1億5千萬度，約為太陽核心的10倍，是首度由民營企業展示可測量的氘氚核融合反應。（取材自Helion官網）

太陽核心溫度10倍 美核融合新創達1.5億度 拚2028年為微軟供電

2026-02-14 05:22
黃仁勳。(美聯社)

印度AI峰會將登場 黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

2026-02-14 08:45
下周一美國逢總統日休市一天。(美聯社)

下周一農曆除夕當天 為什麼美國也休市？

2026-02-12 21:46
亞馬遜（Amazon）股票12日跌入熊市。（路透）

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

2026-02-13 00:10
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。(路透)

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

2026-02-15 18:45

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕