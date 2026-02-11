2家企業先後推進上市 中國腦機介面走向資本市場元年

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
腦機介面跨學科領域，需醫療、科研等多學科協作，科技業聚焦AI之際，腦機介面行業資本競逐同步升溫。（新華社）
腦機介面跨學科領域，需醫療、科研等多學科協作，科技業聚焦AI之際，腦機介面行業資本競逐同步升溫。（新華社）

科技業聚焦AI之際，腦機介面行業資本競逐同步升溫。中國證監會官網顯示，腦機介面企業博睿康近日完成上交所科創板IPO輔導備案；同時，市場此前亦傳出強腦科技已向港交所遞交上市申請。隨兩家企業先後推進上市節奏，2026年將是該產業從科研走向資本市場元年。

科創板日報指出，中國證監會IPO輔導公示系統資訊顯示，博睿康已完成IPO輔導備案登記，輔導券商為中信證券，意味其正式啟動科創板IPO進程。

公開資料顯示，博睿康成立於2011年11月，以腦機介面技術為核心，從事相關系統設備研發、生產、銷售及技術服務，核心團隊來自北京清華大學神經工程實驗室。

報導指，博睿康代表性產品為與清華大學生物醫學工程系洪波教授團隊合作研發的NEO無線微創植入腦機介面系統，屬半侵入式技術路線。2023年10月，NEO完成首例臨床植入試驗，其後於多家醫院展開臨床可行性試驗；2024年8月，NEO進入國家藥監局創新醫療器械特別審評通道。

至於資本面方面，博睿康已完成多輪融資，投資方包括紅杉中國、凱風創投、百度風投及地方政府投資基金等。

輔導備案報告顯示，博睿康控股股東為胥紅來，合計控制公司23.3332%股權。

同時，「杭州六小龍」之一的強腦科技上市動向亦受關注。該公司成立於2015年，專注非侵入式腦機介面技術，核心產品已應用於智能仿生手、仿生腿等產品，部分產品取得美國FDA上市許可。強腦科技於2026年1月完成約人民幣20億元（約2.8億美元）融資，由IDG資本、華登國際領投，藍思科技等產業鏈企業參與，目前其融資規模僅次於由美國億萬富翁馬斯克創立的Neuralink。

據Precedence Research，2024年全球腦機介面市場規模約26.2億美元，預估2034年將成長至124億美元；中國工信部旗下工信微報則指，2024年中國腦機介面市場規模為人民幣32億元（約4.6億美元），預計到2028年將達人民幣61.4億元（約8.8億美元）。

中國官方亦在規劃文件中提出前瞻布局腦機介面等未來產業。不過，業界普遍認為，腦機介面仍處於發展早期，距離醫療場景的規模化應用，仍需透過臨床與倫理等多重驗證。

