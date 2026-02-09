中國機器人產業面臨「訂單飢渴」 出現泡沫跡象

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工作人員檢查剛離開產線的工業人形機器人。（中新社）
過去一年，中國興起具身智能機器人投資熱，不過泡沫跡象開始出現。圖為工作人員檢查剛離開產線的工業人形機器人。（中新社）

過去一年，中國興起具身智能機器人（人形機器人）投資熱，不過泡沫跡象開始出現。有媒體指出，2025年1至10月，中國具身智能領域在一級市場的融資總金額已經超過500億元（人民幣，下同，約72億美元），但據綜合多方測算，第一梯隊所有具身智能公司的全年營收加總，仍不足100億元。資本投入與真實收入間，形成數倍以上落差。

目前中國最受關注、融資額最高的業者，集中在第一梯隊，例如宇樹科技、智元機器人、銀河通用、北京人形機器人創新中心、雲深處、傅利葉等。這些公司擁有更完整的技術團隊、更高頻的曝光度，以及更密集的融資紀錄。

虎嗅科技報導，多名具身智能領域相關投資人、創業者在過去半年表示，大部分具身智能整機廠商正面臨「訂單飢渴」：在Ｂ、Ｃ兩端，真實的市場需求或已不足以消化2025年年內生產出的機器人。

報導引述一位知名投資人指，目前中國具身智能行業，「真正在埋單的是投資機構、投資入股的互聯網大廠，簡言之現在不存在To B或者To C，本質上是To LP（有限合夥）。」該投資人說，除宇樹、智元等少數公司探索出較成熟的商業化模式，絕大部分公司2026年的存活邏輯依然是「如何說服資本下場」，而非「走通B或C商業模型」。

至於行業共識認為最有可能落地的工業場景，報導稱，當前機器人的供給能力，與工廠真實的需求結構間，存在明顯錯配。多家工廠稱，目前單台機器人的整體成本，普遍高於人力成本。這也進一步抬高了工業場景大規模採用人形機器人的門檻。

機器人上游產業鏈公司安努智能CEO文宏杰指出，2025年行業的實際銷量，仍然只有千台級別，距離「萬台規模」還有明顯距離。一位主要機器人公司相關負責人表示，目前具身智能的商業模式整體仍處於早期探索階段。

去年底，高盛實地調研九家中國機器人供應鏈企業後指，供應商普遍規畫年產能10萬至100萬台，但無一家確認收到大額訂單或明確量產時間表。

人形機器人 高盛 供應鏈

