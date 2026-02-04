中國網路巨頭AI應用大戰升溫 馬雲現身阿里杭州總部

阿里巴巴員工4日晚間於社群媒體上分享，阿里巴巴創辦人馬雲現身杭州阿里總部千問春節項目組。(取自微博)

隨著春節 臨近，中國網路巨頭的「AI 應用大戰」持續升溫。阿里巴巴員工4日晚間於社群媒體上分享，阿里巴巴創辦人馬雲現身杭州阿里總部千問春節項目組，顯見阿里對這場戰役的重視程度。

今年春節，被中國網路巨頭的AI應用項目視為搶占使用者的重要時間點，百度 和豆包先前已啟動春節紅包計畫，阿里千問2日宣布將投入人民幣30億、於6日啟動「春節請客計畫」，比競爭對手騰訊和百度先前承諾的紅包支出高出3至6倍。

30億「春節請客計畫」是阿里歷史上春節活動投入最大的一次，官方對這項計畫的描述是「以免單形式，請全國人民在春節期間吃喝玩樂」，但尚未透露具體的活動形式。

第一財經引述內部人士說法報導，今年春節千問要做的，是讓AI融入民眾的生活消費場景，對於各家網路大廠來說，這場競賽的目的，是各家AI爭取用戶加入自身生態系爭戰。

千問APP還在3日宣布將獨家冠名4家衛視的馬年春節晚會，將AI生影像、AI識圖、AI問答等AI創作能力帶進晚會的節目和互動環節，千問還將發放專屬口令紅包，觀眾可邊看春晚、邊在App內搶紅包。

「千問C端事業群」成立於2025年12月，整合了原智能信息與智能互聯兩大業務板塊，涵蓋千問APP、夸克、AI硬體、UC及書旗等核心產品。成立1個多月後，千問App便宣布全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等集團生態業務。