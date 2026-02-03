我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題

記者賴錦宏、葉文義／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管近期金價劇烈動盪，前往深圳水貝黃金市場買黃金的民眾依舊未減。（中通社）
儘管近期金價劇烈動盪，前往深圳水貝黃金市場買黃金的民眾依舊未減。（中通社）

國際金價在持續創新高後，近期大幅震盪，中國多家國有銀行紛紛對貴金屬業務採取一系列風險管控措施。分析指出，中國散戶與機構資金此前大舉湧入黃金市場，在國有大行相繼發布風險提示後，是否影響黃金需求，成為市場關注議題。

包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等多家國有銀行，除近日均發布風險提示外，並相繼調整黃金相關投資規定。

世界黃金協會近日發布的2025年全年「中國黃金需求趨勢報告」顯示，2025年中國市場的黃金需求總量達1003噸，年增6%，為2021年以來最高水準。按金額計，全年需求更是創下歷史新高，總額達7960億元（人民幣，下同，約1145.9億美元），年增53%。

值得注意的是，2025年中國投資者累計購入432噸金條、金幣，較2024年增長28%，創年度歷史新高；中國的黃金ETF資產管理總規模（AUM）按年增長243%，升至2418億元，持倉量實現按年翻倍以上增長，增至248噸，兩項數據均創歷史新高。

工商銀行動作最快，早在1月12日就要求辦理開戶、主動積存或新增定投計畫的個人客戶，需完成風險承受能力評估、取得C3-平衡型及以上的評估結果並簽署風險揭示書方可辦理。

農行自1月30日起調整存金通黃金積存業務規則，客戶辦理簽約、買入、定投三類業務，風險承受能力評估需達謹慎型以上，有效測評結果無需重測；賣出、提貨、定投計畫執行與終止、解約等操作不受該條件約束。

業內人士分析，近期貴金屬市場波動劇烈，銀行加強風險管控有助於保護投資者利益，避免因市場大幅波動造成不必要的損失。對於投資者而言，應充分認識到貴金屬投資的風險，謹慎做出投資決策。

金價

上一則

OpenAI對Nvidia部分晶片不滿？奧特曼火速澄清

下一則

白銀跌入熊市後怎麼走？分析師仍偏多：美國會是關鍵支撐

延伸閱讀

金銀崩跌為何拖累股市下殺？分析師指出1點引發骨牌效應

金銀崩跌為何拖累股市下殺？分析師指出1點引發骨牌效應
撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元
川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔
深圳黃金線上交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

深圳黃金線上交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

熱門新聞

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文說，隨著黃金、白銀、比特幣回檔，正是進場的好時機。（取材自清崎X）

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

2026-02-02 06:10
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
國際金價重挫吸引散戶逢低買進。路透

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

2026-02-02 08:40
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走