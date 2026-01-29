我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

華為、百度領軍 中國AI晶片出貨今明年大爆發

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國產資料中心AI晶片自主化進程正加速，包括華為昇騰 。(新華社)
中國國產資料中心AI晶片自主化進程正加速，包括華為昇騰 。(新華社)

在美國嚴格的晶片出口管制逼迫下，中國本土AI晶片業者出貨量達「萬卡（萬顆）」的企業批量出現，代表這一輪「產業試錯」開始邁向「規模化交付驗證」階段。中國業內普遍認為，2026-2027年中國將迎來更多國產AI晶片上市和出貨量爆發。

中國國產資料中心AI晶片自主化進程正加速，包括華為昇騰、百度昆侖芯等背靠科技大廠的企業，以及寒武紀、沐曦、天數智芯、燧原科技等AI晶片上市和即將上市企業，甚至曦望、清微智慧等仍在創業階段的非上市公司，至少有九家中國AI晶片公司的出貨量或訂單量已超過1萬卡。

財經雜誌報導，中國國產推理AI晶片單價目前約在3萬到20萬人民幣不等。出貨量或訂單量達到萬顆規模，代表國產AI晶片的性能、穩定性具備一定市場認可度。

華為昇騰、百度昆侖芯是出貨規模最大的國產AI晶片。它們背靠大型科技公司，有穩定的客戶。此外，華為昇騰、百度昆侖芯性能表現突出，甚至已被用於部分模型訓練場景。

國際市場調研機構IDC數據顯示，2025下半年國產AI晶片中，華為昇騰市占位居境內第一，百度昆侖芯市占位居境內第二，寒武紀排在第三。

華為昇騰已被用於電信商、科技公司的多個國產「萬卡集群」。百度2025年2月試營運昆侖芯P800「萬卡集群」，並計畫未來持續擴充「萬卡集群」業務量，一批金融、能源、製造等領域大型企業都在採購百度昆侖芯。寒武紀也是境內出貨量最大的國產AI晶片之一。主要客戶包括境內大型互聯網公司、電信商和金融機構等。

2025下半年到2026年初，沐曦、摩爾線程、天數智芯、燧原科技等AI晶片創業公司先後發布招股書，顯示累積出貨量均已超過萬顆。包括曦望、清微智慧等仍未上市的國產AI晶片公司出貨量或訂單量，也已經超過萬顆。

一位地方國企智算技術人士表示，他測試了華為昇騰910B、百度昆侖芯P800、阿里PPU等國產AI晶片的推理性能。百度昆侖芯P800、阿里PPU跑DeepSeek-R1和阿里千問等經過適配優化的模型，Token吞吐效率優於Nvidia輝達（另稱英偉達）H20。

AI 百度 華為

上一則

挪威主權基金減碼台積、Nvidia 但增持這家

下一則

韓股市值超越德股 躍升全球第10名

延伸閱讀

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠
路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片

路透：中國同意這3家公司買輝達H200晶片
AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高

AI帶旺費半87%成分股盤前全漲 預示28日開盤將再創新高
北京放行H200晶片 路透指3網路巨頭獲准進口幾十萬顆

北京放行H200晶片 路透指3網路巨頭獲准進口幾十萬顆

熱門新聞

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦