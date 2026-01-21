中國TCL電子 擬併購索尼彩電業務

TCL將重組併購索尼彩電業務，這是中國電子產業發展的里程碑事件。(路透)

TCL電子20日晚間公告，該集團擬與日本索尼 （Sony ）公司成立合資公司，該集團持股51%及索尼持股49%。業內人士認為，這意味著TCL將重組併購索尼彩電業務，這是中國電子產業發展的里程碑事件。

TCL電子公告顯示，該集團20日與索尼訂立不具法律約束力的意向備忘錄：其中包括可能成立一家承接索尼家庭娛樂業務的合資公司，並在全球範圍內展開包括電視機和家庭音響等產品在內的，從產品開發、設計、製造、銷售、物流到客戶服務的一體化業務運營。

公告指出，合資公司將由TCL集團持股51%及索尼持股49%，還有合資公司與索尼，以及合資公司與集團未來在專利、技術及品牌的授權安排。

新京報報導，雙方計畫2026年3月底前就訂立具有法律約束力的最終協議進行磋商。在最終協議簽署並取得相關主管部門批准等條件滿足後，新公司預計將於2027年4月開始運營。

據TCL電子2025年半年報，報告期內，TCL TV全球出貨量1346萬台，排名穩居全球品牌TV前二，其TCLMini LED TV全球出貨量大幅增長176%至137萬台，位居全球首位。