快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

中國TCL電子 擬併購索尼彩電業務

財經新聞組／綜合報導
TCL將重組併購索尼彩電業務，這是中國電子產業發展的里程碑事件。(路透)
TCL將重組併購索尼彩電業務，這是中國電子產業發展的里程碑事件。(路透)

TCL電子20日晚間公告，該集團擬與日本索尼Sony）公司成立合資公司，該集團持股51%及索尼持股49%。業內人士認為，這意味著TCL將重組併購索尼彩電業務，這是中國電子產業發展的里程碑事件。

TCL電子公告顯示，該集團20日與索尼訂立不具法律約束力的意向備忘錄：其中包括可能成立一家承接索尼家庭娛樂業務的合資公司，並在全球範圍內展開包括電視機和家庭音響等產品在內的，從產品開發、設計、製造、銷售、物流到客戶服務的一體化業務運營。

公告指出，合資公司將由TCL集團持股51%及索尼持股49%，還有合資公司與索尼，以及合資公司與集團未來在專利、技術及品牌的授權安排。

新京報報導，雙方計畫2026年3月底前就訂立具有法律約束力的最終協議進行磋商。在最終協議簽署並取得相關主管部門批准等條件滿足後，新公司預計將於2027年4月開始運營。

據TCL電子2025年半年報，報告期內，TCL TV全球出貨量1346萬台，排名穩居全球品牌TV前二，其TCLMini LED TV全球出貨量大幅增長176%至137萬台，位居全球首位。

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46

