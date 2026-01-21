中國砸5000億人民幣 激活民間投資 分2年實施 聚焦促消費、擴內需

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國財政部宣布，對符合條件的中小微企業民間投資貸款，提供專項擔保計畫額度717億美元。(中新社)
中國發改委表示，今年將研究制定推出2026—2030年擴大內需戰略方案；中國財政部對符合條件的中小微企業民間投資貸款，提供專項擔保計畫額度人民幣5000億元（約717.7億美元），分兩年實施。兩大部門發布諸多刺激政策，聚焦促消費、擴內需。

中國發改委副主任王昌林20日在國新辦記者會上稱，當前中國經濟運行存在供強需弱的問題，接下來要堅持把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求，重點是要適應國家需求結構升級趨勢，同時結合新一輪科技革命和產業變革的需要。

中國財政部同日舉辦記者會，財政部副部長廖岷指出，2026年中國財政部門將確保總體支出力度「只增不減」、重點領域保障「只強不弱」，繼續安排超長期特別國債，用於「兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）」建設及「兩新（大規模設備更新和消費品以舊換新‌）」工作。

中國財政部同步發布多項通知，在民間投資專項擔保計畫上，對符合條件的中小微企業民間投資貸款可獲專項擔保支持，計劃額度人民幣5000億元，具體包括用於支持購買設備及原材料、技術改造等，目的在充分激發民間投資活力。

財政部並發布兩項針對中小微企業貸款貼息政策：一是對經營主體的設備更新項目相關固定資產貸款本金貼息1.5個百分點，貼息期限不超過二年；二是對中小微企業貸款貼息政策。

廖岷表示，該政策主要對相關領域的企業貸款與貼息，重點包括新能源、汽車、工業機器人、醫療裝備、移動通訊設備等14個重點產業鏈，上下游產業以及科技、物流、資訊和軟體等生產系統、服務等。

個人消費貸方面，中國財政部等發布通知，列出四舉措：一是將個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年底；二是擴大支持範圍，把信用卡帳單分期業務納入；三是拓展貼息領域；四是提高貼息標準。

