實體AI競爭力 中國贏過美國稱冠全球

記者謝守真／綜合報導
中國在實體AI專利競爭力排名全球第一。（新華社）
實體人工智慧(Physical AI，又譯物理AI)正成為全球技術競爭新焦點。日經商務周刊(Nikkei Business)聯合美國知識產權公司LexisNexis就相關領域分析發現，中國在實體AI專利綜合競爭力排名全球第一，美國緊追其後。百度、華為與騰訊等中國科技巨頭包辦前三名。

上述研究綜合評分基於與機器人、機器學習及AI相關的有效專利數量與品質。雖然中國企業在專利品質上仍落後於輝達(第五名)、英特爾(第七名)及Alphabet(第九名)，但華為正接近美國同行水準。

前十名中的中國企業與機構還包括位居第六名和第十名的中國平安及中國科學院。除中美外，南韓企業個別表現突出，但整體落後，三星電子全球排名第四。日本排名最前的企業為發那科(FANUC)，位居第13。

十五五規畫建議中，強調科技在引領新質生產力重要作用，涵蓋半導體與AI領域。

所謂實體AI，指的是能在現實世界中完成感知、理解、推理及執行動作的自主系統。觀察者網提到，業界普遍認為，實體AI核心不只在算法與算力，而是讓AI具備「看、想、動」能力，可嵌入機器人、自動駕駛車、智慧終端及工業設備中，直接改變現實環境。

在CES國際消費電子展期間，中、美、韓企業展示實體AI展品，包括人形機器人。日本Firstlight Capital投資人賴嘉滿(Lai Chiamin)認為，實體AI被視為中美科技博弈下一階段，中國正將其作為國家戰略大力支持。

中國工程院院士于海斌曾稱，工業全要素智慧聯動需將AI嵌入行業知識與業務流程，對傳統產業進行全鏈條升級。實體AI作為連接資訊世界與實體世界的橋梁，使機器自主融入並改造物理世界，是讓「AI＋製造業」從概念到落地的重要環節。

AI 華為 日本

