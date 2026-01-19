降價也難救 歐洲3大豪車品牌在中銷量大減

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
歐洲三大豪車品牌BBA（奔馳、BMW、奧迪）2025年在中國市場的銷量全數衰退。圖為2025年4月上海車展上奔馳的展位。（路透）
歐洲三大豪車品牌BBA（奔馳、BMW、奧迪）2025年在中國市場的銷量全數衰退。圖為2025年4月上海車展上奔馳的展位。（路透）

歐洲豪華名車在中國市場已不再吃香。歐洲三大豪車品牌BBA(奔馳、BMW、奧迪)2025年在中國市場全面下滑，三大車廠去年在中國銷量比2024年減少約26萬輛，而保時捷2025年在中國市場的銷量更大減26%。

數據顯示，BMW、奔馳與奧迪去年在中國銷量分別為62.55萬輛、57.5萬輛與61.75萬輛，和前一年相比分別衰退12.5%、19%和5%。2025年BBA在中國市場的銷量基本跌回到七、八年前。

就全球交付量，BMW以246.37萬輛的全球交付量穩居三強首位，年增0.5%，成為唯一保持成長的品牌；奧迪全球交付162.36萬輛，年減2.9%；奔馳表現最弱，集團全年交付216萬輛，年減10%。

從官方數據看，BMW與奔馳去年最大單一市場仍是中國。其中，BMW中國在其全球銷量體系中占比為25.4%，奔馳中國在其全球銷量體系中占比為26.5%。針對中國市場銷量下滑原因，奔馳解釋，其在中國市場面臨豪華車市場結構性波動及自身產品周期調整等挑戰。

保時捷2025年在中國市場交付量也跌至4.19萬輛，較2024年的5.69萬輛大幅下降26%。保時捷表示，核心影響因素包括中國的豪華車市場環境具有挑戰性，以及中國市場尤其是純電動車型領域的競爭日趨激烈。

綜合媒體報導，許多車廠今年以來推出價格新政。BMW中國1日起對旗下31款主力車型進行建議零售價調整，其中24款車型的降幅超過10%，5款超過20%。

中國汽車工業協會日前公布，2025年中國汽車產銷分別完成3453.1萬輛和3440萬輛，年增長分別為10.4%和9.4%，續居全球第一。

事實上，2024年BBA銷量在全球及中國銷售情況均出現下滑。當時即有分析認為，銷售下滑主因之一是中國本土電動車的崛起。

電動車

