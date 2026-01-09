中國上月CPI增0.8% 寫三年來新高

在近年面臨通縮、消費放緩的討論下，中國國家統計局9日公布，去年12月，消費者物價指數（CPI）年增0.8％，連續三個月擴大並創下近三年來新高。（中新社）

在近年面臨通縮、消費放緩的討論下，中國國家統計局9日公布，去年12月，中國消費者物價指數（CPI）年增0.8％，連續三個月擴大並創下近三年來新高，另生產者物價指數（PPI）降幅收窄至年減1.9％。分析稱，若「反內卷」政策落實，將有助改善個別行業通縮情況，使今年中國CPI走升、PPI止跌。

中國國家統計局公布，去年12月CPI年增0.8％，較11月擴大0.1個百分點，為2023年3月以來新高，符合市場預期；不過，去年全年CPI增速仍與前年持平，年增率0%，為16年來新低。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀說，CPI表現來自擴內需促消費政策措施繼續顯效，加上元旦臨近，居民消費需求增加。

至於PPI，去年12月年減1.9％，較上月收窄0.3個百分點。董莉娟分析，這是受國際大宗商品價格傳導拉動，以及中國國內重點行業產能治理相關政策持續顯效等因素影響。

中國國家發改委市場與價格研究所副研究員呂雲龍說，隨消費品以舊換新政策加力擴圍，提振消費專項行動深入實施，居民消費意願和潛力不斷釋放，帶動汽車、手機、家電等相關商品消費實現較快增長；不過，上海證券報也引述中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟分析，由於鮮菜、鮮果及部分肉類價格漲幅擴大，使食品項貢獻成為推動CPI回升的主要力量。

整體而言，龐溟認為，去年12月的CPI和PPI變化，反映中國「經濟穩中向好」，需求端逐步恢復，供給端結構優化持續推進。他說，中國物價有望續保持溫和、穩定趨勢。

香港 電台報導引述上海商業銀行研究部主管林俊泓預測，若企業投資改善，將可帶動中國今年CPI年升1％，另外，「反內卷」政策有助改善個別行業通縮情況，但大宗商品仍受地緣局勢影響，產能消化需要時間，預計PPI到下半年才會止跌，全年收窄至1％左右。