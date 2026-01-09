我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

中快遞業務量 百億級躍至千億級

財經新聞組／綜合報導
中國快遞業務量飛速發展。圖為山東省樂陵市西段茂盛超市工作人員在分揀快遞件。（新華社）
中國快遞業務量飛速發展。圖為山東省樂陵市西段茂盛超市工作人員在分揀快遞件。（新華社）

2026年全國郵政工作會議1月7日在北京召開。「十四五」期間，中國快遞業務量實現從百億級到千億級躍升，人均年快遞使用量從59件增長到141件。 　　

中新社報導，中國國家郵政局局長趙沖久表示，「十四五」以來，寄遞領域「物暢其流」願景正在實現。

據介紹，中國郵政快遞業圓滿完成「十四五」規畫主要目標，郵政行業年業務收入提升至1.8萬億元(人民幣，下同)，年均增長超過10%，增速居現代服務業前列。「十四五」期間，中國快遞業務量實現從百億級到千億級躍升，由800多億件增長到近2000億件，對全球增長貢獻率超過60%。中國人均年快遞使用量從59件增長到141件，單日最高業務量達7.77億件。 　　

趙沖久介紹，中國農村和邊境地區郵政通達廣度深度明顯提升，營業網點數量較5年前增長近1.5倍，全國邊境自然村全部實現通郵，新疆和西藏等地結束了電商件不「包郵」的歷史。

「十四五」期間，中國郵政快遞業與現代農業、先進製造業、現代商貿等融合發展更加緊密，為雲南咖啡、延安蘋果、茂名荔枝等土特產走出田間地頭提供優質服務，並打造了一批服務先進製造重點項目。 　　

「十四五」期間，中國郵政快遞行業2家企業進入世界500強，7家企業進入中國500強。中國快遞品牌在東南亞、中東、中亞和拉美等新興市場影響力持續提升，快遞物流技術裝備與智能解決方案加速走向世界。

郵政 邊境 東南亞

上一則

谷歌母公司Alphabet被封「AI交易之王」分析師目標價370美元

下一則

2600億美元礦業巨獸誕生？力拓嘉能可重啟合併談判 要爭「銅」奪利

延伸閱讀

阿里入股無人車企 鞏固智慧物流競爭優勢

阿里入股無人車企 鞏固智慧物流競爭優勢
快遞包裹在自家前院被盜 商家拒退款 華女氣憤

快遞包裹在自家前院被盜 商家拒退款 華女氣憤
丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革

丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革
「辣眼睛」 滬男天天露屁股取快遞 鄰居崩潰：怎活下去

「辣眼睛」 滬男天天露屁股取快遞 鄰居崩潰：怎活下去

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低