AI、高速運算需求熱 台積電先進製程大擴產

台積電先進製程大擴產，昇陽半、中砂等協力廠營運將爆發。（本報資料照片）

台積電 受惠AI 、高速運算（HPC）需求熱絡，先進製程產能嚴重供不應求，供應鏈 傳出，台積電2026年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米與3奈米並進。其中，2奈米月產能將倍數以上成長，今年底上看10萬片；3奈米月產能則上看15萬片，增幅約三成。

對於相關消息，台積電表示，不評論市場傳聞。台積電將於15日舉行法說會，業界認為，隨先進製程持續擴產，2026年資本支出將同步攀高，在新產能效益挹注下，台積電今年營運仍將強強滾。

台積電去年底更新官網，提及其2奈米製程如期於2025年第4季量產，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，生產基地位於新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠。

消息人士透露，台積電2奈米在去年10月投片量就已達上萬片規模，至今逐月增加，去年底投片量已介於3萬至4萬片，惟該製程生產流程需時較久，所以現階段相關投片量還不能直接與月產能劃上等號。

不過，在台積電展現健康的財務紀律前提下，2奈米製程擴產量大又快速。該製程於去年底甫正式量產，投片量就有3萬多片，市場評估今年底相關月產能可能達8萬至10萬片，以倍增以上速度擴充。

市場預期，基於需求強勁，台積電2奈米製程到2027年底，月產能可能進一步擴充到13萬至14萬片，等於二年內就超越3奈米耗時三年才達到的規模。

另外，2028年基於部分3奈米製程可能轉支援生產，使得2奈米月產能可望達16萬至17萬片，屆時將一舉成為台積產能規模最大的先進製程。

3奈米方面，台積電於2022年底宣布量產，據估計，去年底3奈米月產能約12萬至13萬片，今年底可能達15萬片，不過，後續可能會有一部分產能轉為支援需求更急切的2奈米製程。