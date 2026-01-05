我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

AI、高速運算需求熱 台積電先進製程大擴產

記者鐘惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電先進製程大擴產，昇陽半、中砂等協力廠營運將爆發。（本報資料照片）
台積電先進製程大擴產，昇陽半、中砂等協力廠營運將爆發。（本報資料照片）

台積電受惠AI、高速運算（HPC）需求熱絡，先進製程產能嚴重供不應求，供應鏈傳出，台積電2026年啟動先進製程大擴產計畫，2奈米與3奈米並進。其中，2奈米月產能將倍數以上成長，今年底上看10萬片；3奈米月產能則上看15萬片，增幅約三成。

對於相關消息，台積電表示，不評論市場傳聞。台積電將於15日舉行法說會，業界認為，隨先進製程持續擴產，2026年資本支出將同步攀高，在新產能效益挹注下，台積電今年營運仍將強強滾。

台積電去年底更新官網，提及其2奈米製程如期於2025年第4季量產，採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，生產基地位於新竹晶圓20廠與高雄晶圓22廠。

消息人士透露，台積電2奈米在去年10月投片量就已達上萬片規模，至今逐月增加，去年底投片量已介於3萬至4萬片，惟該製程生產流程需時較久，所以現階段相關投片量還不能直接與月產能劃上等號。

不過，在台積電展現健康的財務紀律前提下，2奈米製程擴產量大又快速。該製程於去年底甫正式量產，投片量就有3萬多片，市場評估今年底相關月產能可能達8萬至10萬片，以倍增以上速度擴充。

市場預期，基於需求強勁，台積電2奈米製程到2027年底，月產能可能進一步擴充到13萬至14萬片，等於二年內就超越3奈米耗時三年才達到的規模。

另外，2028年基於部分3奈米製程可能轉支援生產，使得2奈米月產能可望達16萬至17萬片，屆時將一舉成為台積產能規模最大的先進製程。

3奈米方面，台積電於2022年底宣布量產，據估計，去年底3奈米月產能約12萬至13萬片，今年底可能達15萬片，不過，後續可能會有一部分產能轉為支援需求更急切的2奈米製程。

台積電 供應鏈 AI

上一則

分析師：委內瑞拉石油生產面臨長期且高風險復甦

下一則

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電 根本沒吃到紅

延伸閱讀

台股衝上30000點 寫下歷史新高

台股衝上30000點 寫下歷史新高
台積電美廠毛利比台灣低了近8倍 分析師這樣說

台積電美廠毛利比台灣低了近8倍 分析師這樣說
台積市值躍世界第6 可望帶台股挑戰3萬點　

台積市值躍世界第6 可望帶台股挑戰3萬點　
台積2奈米量產 亞利桑那第二廠提前1年達成3奈米量產

台積2奈米量產 亞利桑那第二廠提前1年達成3奈米量產

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班