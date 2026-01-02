我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

台灣半導體設備產值 今年料衝破63億美元

記者江睿智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣經濟部產業發展署表示，AI與高效能運算(HPC)應用需求不斷攀升，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值突破1800億元(台幣，下同，約57.5億美元)、2026年將突破2000億元(約63.8億美元)。法人看好，台灣半導體設備產值持續攀升，意味弘塑、辛耘、萬潤、旺矽等指標廠營運同步喊衝。

產發署表示，將加大推動力道，未來五年至少再加碼50億元持續挹注於面板封裝、矽光子封裝等前瞻設備技術的開發。

台灣半導體製造在世界上發光發熱，但製程設備仍倚賴外商供應，未來可能受地緣政治與供應鏈不確定性等風險所影響，因此必須提升產業自主能力與韌性。

產發署藉由產創平台主題式計畫，推動半導體設備自主研發與驗證，並結合台積電、日月光等終端廠需求，建立自主化設備供應鏈，強化產業供應鏈韌性與競爭力，帶動產業升級及產值成長。

產發署長邱求慧指出，經濟部迄今已推動29項關鍵半導體設備開發，加上AI帶動，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值突破1800億元，相較2024年的1520億元，成長率達18.4%，展現強勁動能。

產發署表示，台灣半導體設備產業成長動能主要來自半導體終端客戶需求，依據國際半導體產業協會(SEMI)與台灣電子製造設備工業同業公會(TEEIA)預估，2026年設備產值維持上升趨勢，有望突破2000億元。

供應鏈 AI 台積電

上一則

連九漲 新加坡住宅價格2025年再漲3.4%

下一則

新加坡經濟超預期 總理示警：未來挑戰大

延伸閱讀

安世半導體爭議仍未止 中國商務部籲荷方糾正錯誤

安世半導體爭議仍未止 中國商務部籲荷方糾正錯誤
避開美中緊張…美對中晶片​關稅 推遲到2027年6月開徵

避開美中緊張…美對中晶片​關稅 推遲到2027年6月開徵
績效獎金開獎…三星「這個部門」有感增加

績效獎金開獎…三星「這個部門」有感增加
蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭