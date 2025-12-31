彭博：明年AI帶旺半導體 台積受益大

全球主要半導體業者今年總營收將超過4000億美元，締造晶片業的全年新紀錄，台積電是最大受益者。(路透)

在人工智慧（AI ）爆發成長帶動下，彭博資訊報導，全球主要半導體業者今年總營收將超過4000億美元，締造晶片業的全年新紀錄，預料明年營收將繼續提高，市場競爭也將更激烈。然而，台積電 依然將是最大受益者。

此外，美銀證券在最新釋出的「半導體產業」報告預估，隨企業端的AI應用才剛開始，加上全球主權國家客戶熱中在AI部署上實現自給自足，推升明年全球半導體銷售額將年增30%、邁向1兆美元大關。摩根士丹利證券也抱持同樣觀點，認為儘管市場對AI長期看法存在分歧，但明年半導體產業需求仍將持續強勁。台廠中看好包括台積電、日月光投控、京元電、聯發科、創意、世芯—KY等業者。

美銀認為，儘管市場對AI回報率與超大規模雲端服務業者（Hyperscaler）現金流的審視可能導致股價波動，但新興的大型語言模型開發者（LLM）、服務企業與主權客戶等「AI工廠」，將抵消這些負面的壓力。

彭博資訊指出，輝達 、英特爾、博通、超微和高通今年的總營收預估將達到4086億美元，其中輝達占逾一半。這還不包括Google張量處理器（TPU）或亞馬遜的Trainium營收，因為這兩家公司都沒有個別公布自研晶片的相關數據。

隨著超大規模雲端服務業者持續擴大資料中心版圖，意味著晶片製造商明年營收將繼續增加，甚至高過今年。

FactSet調查的分析師估計，輝達、英特爾、博通、超微和高通明年總營收將突破5380億美元。高盛則估計，光是輝達明年就將賣出3830億美元的繪圖處理器（GPU）和其他硬體，較今年成長78%。

台積電將是受益者。輝達、超微、亞馬遜、博通，乃至於透過博通生產的Google和OpenAI晶片，都是台積電的主要直接和間接客戶。

不過，晶片製造商明年也將面臨更大的挑戰。首先是競爭激烈有損毛利，輝達正面臨來自Google、亞馬遜及超微等公司產品的挑戰，隨著更多晶片公司推出AI產品，市場也開始擔憂毛利率面臨壓力。

其次是零組件與電力短缺阻礙資料中心建設，除了電力變壓器和燃氣渦輪等零組件供不應求，還有AI資料中心伺服器所需的零組件短缺，包括部分晶片所需的超薄矽基板，以及記憶體晶片。美光商業長薩達納說，「我們目前的產能遠低於客戶需求，且這種情況還會持續一段時間。」

第三是擴建資料中心所仰賴的融資模式，也面臨嚴重考驗，尤其是像OpenAI這樣的主要客戶。D.A. Davidson分析師陸里亞說，若OpenAI無法在明年3月前籌得1000億美元，市場可能開始「踩煞車」。