中國車企面臨生存戰 成本漲、削價競爭 2026年挑戰更大

中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹公布數據顯示，今年前11個月，中國汽車行業營收達人民幣10.02兆元，年增8.1%。圖為鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社）

中國全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹公布數據顯示，今年前11個月，中國汽車行業營收達人民幣10.02兆元（約1.4兆美元），年增8.1%；產量3109萬輛，年增11%。但利潤率僅4.4%，為歷史次低，僅略高於2024年的4.3%，2026年將迎來生死分水嶺。

崔東樹公布數據顯示，中國汽車業單車收入人民幣32.2萬元，單車毛利僅人民幣1.4萬元。成本增速9%高於收入增速8%，電池原材料、人工成本上漲，加上新能源與燃油車價格戰，獲利空間被持續壓縮。

今年前11個月的4.4%利潤率，與2012年行業黃金時期的10.2%相比，萎縮近六成。數據顯示，今年前11個月，新能源汽車平均售價為人民幣20.4萬元，均價下降人民幣2.4萬元，降幅達11.7%；燃油車平均降價人民幣1.6萬元，降幅為9%。

預期2026年將成為中國汽車產業分水嶺。投資銀行瑞銀12月初發布的中國汽車行業報告，預測中國乘用車市場增速將在2026年出現回落，預計銷量年減2%，而2025年預計增速為8%。

中國電動汽車百人會 召開的媒體溝通會上，理事長張永偉表達更為審慎的預期。他表示，2026年中國國內汽車市場或僅實現約2%的微幅增長，銷量預計達2820萬輛，遠低於2025年前11個月9.7%的年增速。「是『死』，是『活』，就看2026年了。」他說。

導致車市放緩的主因，分析多認為在於價格戰。上觀新聞報導，持續降價並未能有效刺激消費，反而延長了消費者的決策周期，最終壓力傳導至經銷商端，成交價低於進貨價的情況已不鮮見。2026年車市前景一方面要看政策，包括以舊換新補貼。