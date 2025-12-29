我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

受惠AI應用火熱 台積電明年拚最旺Q1

記者尹慧中／綜合報導

台積電受惠人工智慧（AI）應用火熱，驅動3奈米以下先進製程產能吃緊，傳出已和客戶溝通，將從明年至2029年連續4年調升先進製程報價，明年新報價將從元旦起生效，法人看好將挹注台積電明年首季傳統淡季業績持續衝鋒，有望至少持平本季甚是小幅季增，挑戰歷年最旺的第一季。

台積電預定2026年1月15日召開實體法說會，外界聚焦明年首季展望及漲價議題。法人認為，台積電明年首季可望淡季不淡，主因Nvidia輝達(另稱英偉達)、超微等大咖客戶新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，成為台積電3奈米以下先進製程持續供不應求的關鍵動能。

報價方面，業界傳出，台積電為釐清真實需求，已和客戶溝通，將自明年起至2029年連續4年漲價。不過，即便台積電向客戶提出漲價訴求，客戶仍踴躍預定先進製程產能，目前AI軍備競賽仍未見熄火。

據悉，台積電明年漲價幅度為個位數百分比，藉此反映生產成本墊高與產能供不應求盛況。不過，個別客戶依據採購等級與情況，報價漲幅不一。

研究機構與法人預期，台積電明年先進製程報價有望看漲3%至10%不等，個別先進製程調升幅度不一，但皆有望比今年高。

台積電客戶積極預定先進製程產能，確保優先運用最先進技術保持領先。法人分析，今年台積電大客戶排名預估為蘋果居冠（占台積電營收比重25%至27），其後依序為：輝達（11%）、聯發科（9%）、高通（8%）、超微（7%）、博通（7%），以及英特爾（6%），預期明年排名將因各大客戶應用成長或策略合作而有變化。

除此之外，根據研調機構集邦科技（TrendForce）最新調查，今年第3季全球晶圓代工產業持續受AI、高速運算（HPC），以及消費性電子新品主晶片及周邊IC需求帶動，以7奈米（含）以下先進製程生產的高價晶圓貢獻營收最為顯著，台積電市占率更是衝上71%，較第二季70.2%持續成長，創新高，穩居龍頭。

法人看好，台積電2025第4季至明年首季市占率可望連續上升，再寫新紀錄，主要受惠5奈米與3奈米家族出貨持續放量。

受惠AI需求強勁，台積電先前已在法說會上二度上修今年全年美元營收展望。外界看好，台積電今年營收將首度跨越千億美元關卡，創新高。

