iPohne 17帶動蘋果在中翻身 11月銷量翻倍

快訊

記者林茂仁／綜合報導
蘋果iPhone 17系列手機熱賣。（路透）
蘋果iPhone 17系列手機熱賣。（路透）

蘋果iPhone 17系列手機在中國市場成功打了一場「翻身仗」，中國信通院發布最新資料分析，今年11月，蘋果等外資品牌智慧手機在中國的銷售年增128.4%，而同期間，中國整體智慧手機出貨量僅年增不到2%，而外資品牌手機絕大部分都是蘋果，也就是說，蘋果iPhone在中國11月銷量至少翻倍，而最大功臣是iPohne 17。

一財網報導，中國信通院最新報告顯示，今年11月，中國國內市場手機出貨量3016.1萬支，從手機市場國內外品牌構成來看，中國國產品牌手機出貨量2322.8萬支，年降12.6%。據此計算，外資品牌11月手機出貨量為693.3萬支。

去年11月，包括蘋果iPhone在內的外資品牌智慧手機出貨量年降47.4%，當時引發了關於「蘋果手機遇冷」的議論。

一位智慧手機分析師向第一財經記者指出，今年11月蘋果智慧手機大幅增長還是因為iPhone 17系列的銷量突出，iPhone 17的性價比確實很不錯。

蘋果公司不披露iPhone智慧手機在各個市場的銷量情況。根據市場研究公司Counterpoint Research的資料，今年10月，蘋果智慧手機在中國的市場占有率攀升至25%，創下三年單月新高，其中iPhone 17系列在蘋果當月總銷量中占比超80%，iPhone 17和iPhone 17 Pro Max均實現兩位數增長。

業內人士分析，中國銷售的外資品牌的智慧手機，絕大部分以蘋果iPhone手機為主。據2024年的相關統計資料，蘋果iPhone在中國外資品牌智慧手機市場中的占比為70%至75%。

蘋果預計，在今年的假日季中，公司的營收將增長10%。另據Counterpoint Research預測，蘋果很可能在2026年繼續佔據全球智慧手機出貨量第一的地位。

隨著年關臨近，蘋果公司仍將面臨繞不開的AI功能升級挑戰。2026年也將成為蘋果最關鍵的技術發佈年。面對日益升級的AI競賽，蘋果將無法再讓自己置身事外。但蘋果公司是否能在2026年向市場推出令人驚豔的AI產品也仍有懸念。

與此同時，蘋果還面臨著存儲晶片成本上漲的挑戰，蘋果iPhone手機的整體生產成本面臨上升，而蘋果公司是否會將成本的增加轉嫁給消費者，提高iPhone手機等產品的售價，也是業內密切關注的焦點。

假期影響…交易清淡 美股小跌

蘋果衝手機買氣 深度重組AI團隊

蘋果在中國翻身 iPhone上月銷量翻倍 最大功臣是它

科技通膨 iPhone 18入門款恐漲至「8字頭」

12GB RAM價格飆漲180%蘋果長約1月到期 iPhone恐大漲價？

Apple要放大招了 折疊iPhone、20周年版等七款陸續推出

若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議,投資黃金等四大資產,年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
OpenAI執行長奧特曼認為,從頭透過AI打造東西,會比整合進既有的做事方式來得更棒。(路透)

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
富比世雜誌報導,今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
重慶前市長黃奇帆預期,今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。(路透)

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
拜數月前推出AI處理器晶片所賜,阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上,漲幅大舉碾壓輝達。(路透)

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
知名券商Wedbush預測輝達(Nvidia)2026年繼續稱霸全球AI晶片。(路透)

明年美國科技股還能再漲20%?Wedbush十大科技預測 點名這幾檔股票
2025-12-20 08:10

2025-12-20 08:10

國土安全部新規今起生效:含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要?

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買?網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則