中國11月汽車出口81萬輛 年增48%

記者陳湘瑾／綜合報導
2025年11月中國汽車實現出口81萬輛，其中，新能源汽車出口35萬輛，按年增長156%。圖為中國汽車準備裝船出口。（新華社）
2025年11月中國汽車實現出口81萬輛，其中，新能源汽車出口35萬輛，按年增長156%。圖為中國汽車準備裝船出口。（新華社）

中國乘聯分會秘書長崔東樹提供的最新數據顯示，2025年11月中國汽車實現出口81萬輛，按年增48%，按月降2%，其中新能源汽車出口35萬輛，按年增長156%；1-11月累計來看，中國汽車實現出口733萬輛，按年增長25%，其中新能源汽車出口量301萬輛，按年增長62%。

純電和混合動力車型的出口表現呈現增長趨勢。2025年11月，純電動占比26%（年增6%）、插電式混合動力車占比17%（年增13%）、混合動力車輛占比6%（年增1%）、純燃油車占比40%（年減19%）；2025年1-11月純電動占比28%（年增2%）、插混占比13%（年增8%）、混動占比6%（年增2%）、純燃油車占比43%（年減11%）。

從出口國家來看，2025年11月，中國汽車出口總量的前10國家分別為墨西哥、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、巴西、澳洲、英國、阿爾及利亞、吉爾吉斯、印尼及哈薩克。

中國乘聯分會秘書長崔東樹指出，中國新能源車2025年1-11月出口表現好於預期，主要是插電式混合動力車和混合動力車輛替代純電動，成為出口增長的新增長點，尤其是插電式混合動力車皮卡出口表現較強，成為商用車新能源車出口亮點。

他表示，中國新能源車出口向中東和發達國家市場呈現發展局面，主要是出口西歐和亞洲市場。而俄羅斯市場零售量下滑較小，中國車企如吉利、長安、奇瑞、比亞迪等主力車企表現不錯。

崔東樹強調，中國汽車出口自2021年突破百萬量級後持續高增長，2025年1-11月出口733萬輛，延續增長態勢。未來只要國際市場環境穩定，中國汽車出口發展仍具有巨大空間。

此外，快科技引述「易車榜」發布的11月車企乘用車出口量顯示，奇瑞以13萬5190輛的出口成績，蟬聯11月出口冠軍，按年增長29.2%；而比亞迪乘用車出口量達到12.8萬台，月增增長59.9%，年增313.4%，單月出口規模再創新高。

比亞迪今年1-11月累計出口87.8萬台，按年增長144%，較2024全年總出口量已實現翻倍式增長，成為中國出口增速最快的車企之一。

比亞迪 俄羅斯 澳洲

