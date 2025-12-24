AI帶旺 高盛：中國股票持續看好 後年底有機會再漲38%

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
A股歷史上首次年成交額超過人民幣400兆元。（中新社）
A股歷史上首次年成交額超過人民幣400兆元。（中新社）

受益於投資人重估中國科技行業價值，以及家庭儲蓄流入股市等利多，2025年中國股票（陸港股、中概股）強勁反彈。高盛最新預測指出，中國股票在2026年有望延續漲勢，到2027年底可能再漲38%，增長動力主要來自盈利兌現與估值適度擴張。

財聯社報導，高盛首席中國股票策略師劉勁津領銜的分析團隊近日發布最新報告指出，中國股市周期正從「預期驅動」轉向「盈利驅動」，中國企業盈利明年可能增長14%，2027年或繼續增長12%，同期估值擴張程度或在10%左右。

在此假設下，高盛分析師重申，中國股票市場至2027年底可能有約38%的上漲空間。該行並提到，上市公司海外營收成長，預計將推動MSCI中國指數成分股盈利至2030年每年增加約1.5%。

日前，劉勁津曾說，AI帶動的中國科技股上漲並非泡沫，主因中國科技企業將更多資金投入人工智慧應用層，相較美國偏重算力建設，短期內商業化變現能力可能更強。同時，高盛亦曾在2024年底預測，2025年中國主要股指至少上漲13%，目前滬深300指數今年以來已上漲逾17%，恒生指數漲幅近30%。

除高盛外，多家國際投行亦對中國股市釋出唱多看法。瑞銀、摩根大通（小摩）、富達國際等均表示，展望2026年，中國資產在獲利成長、創新加速及估值吸引力下，具備持續反彈基礎。

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪近日在展望報告指出，預料中國股票將迎來另個豐收年，包括創新領域發展等許多有利的驅動因素將繼續支撐市場。摩根史坦利（大摩）則稱，2026年中國股票料將延續今年漲勢。

摩根大通首席中國、香港股票策略師劉鳴鏑則說，A股「慢牛」格局已逐步確立，2026年滬深300與MSCI中國指數在基準情境下，回報空間約15%至20%，市場回報將主要由業績成長推動，並推估MSCI中國指數至2026年底可上漲約18%。

基於摩根大通量化宏觀指標，劉鳴鏑將市場週期劃分為恢復（春）、擴張（夏）、降速（秋）、收縮（冬）四個階段。她指出，當前中國經濟和股市處於「夏季」週期，雖存在短期回檔，但2026年有望迎來「春季小衝刺」，成長股或將再度受追捧。 

