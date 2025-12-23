我的頻道

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

人民幣今年升值約3.7% 明年料6字頭 也有人認為難持久

記者黃雅慧／綜合報導
近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。（路透）
近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。（路透）

近期人民幣升值引關注，彭博彙編數據顯示，近幾個月來，人民幣每60天升值約1%，今年迄今已升值約3.7%。這抵銷了透過人民幣與美元互換合約（SWAP）所獲得的2.6%的收益。按目前升值速度，假設聯準會和人民銀行維持目前利率水準不變，人民幣對美元匯率將在明年第1季末達到7，並在2026年底來到6.8-6.9之間。

今年以來，人民幣對美元匯率整體呈現升值態勢，離岸人民幣自年初約7.34左右逐漸走升，尤其進入11月後升值不乏明顯加快，截至12月16日已突破7.04，創下近14個月新高。隨著人民幣匯率逐步逼近7關口，市場對其未來走勢關注度持續升溫。

前重慶市長黃奇帆21日在2025深圳香蜜湖金融年會上表示，中國官方或透過匯率升值促進口，今後十年人民幣對美元匯率將從7逐步升值6左右。他認為，中國方面應推動進出口雙向平衡、提升貿易質量與人民幣國際化水平。可透過匯率適度升值，增強人民幣購買力，促進口增長，助力人均GDP在中長期實現以美元計價的翻倍目標。

不過，也有逆風聲音認為人民幣升值難持久。

