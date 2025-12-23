中AI企業IPO熱潮 較去年增1.4倍 每4家就有1家與AI相關

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國的AI相關企業掀IPO熱潮。圖為AI示意圖。（路透）
中國的AI相關企業掀IPO熱潮。圖為AI示意圖。（路透）

數據顯示，截至本月17日，2025年中國大陸在陸、港股新上市公司共215家，其中涉及AI業務者達51家，較去年猛增143%，占比約24%，等於每四家新上市公司就有一家與AI相關。

分析指出，對中國資本市場而言，無論是一級市場還是二級市場，資本押的不是AI，而是「能AI化的公司」，走向IPO的公司則有清晰的商業化路徑。

一財商學院數據顯示，2025年中國大陸新上市公司共215家（A股104家，港股111家），相比去年的171家，增長26%。目前A股、港股上市公司數量已遠超去年全年。

其中，港股新上市AI相關業務的公司數量達到38家，占比達到34%，換言之，港股每三家新上市公司，就有一家有AI業務。港股受AI企業青睞跟新規有關，港交所5月推出「科企專線」，旨在吸引更多科技企業赴港上市。

今年新上市公司中有AI相關業務的，75%都選擇登陸港交所，通過18C政策（特專科技）成功上市已有三家，分別是雲跡科技、滴普科技、文遠知行，通過聆訊且正排隊等候上市有希迪智駕、五一視界、壁仞科技等。

該機構表示今年AI落地的三個典型特色：一是AI概念股落地，AI基建崛起。以中國國產GPU雙雄沐曦股份和摩爾線程為代表；二是垂直行業大模型的「實戰化」，比如南網數字研發電力大模型「大瓦特」，直接用於電網智能巡檢和負荷預測；三是AI推動具身智能「產品化」，機器人開始走進現實。如果2024年是上市公司的AI「試水期」，2025年就是上市公司的AI「深水區」，愈來愈需要AI真實力，真正開始垂直行業的生意。

一級市場趨勢相同。據科技媒體「產業家」統計，今年前三季，AI領域一級市場共發生548起交易事件，年增44.59％，具體到細分賽道上，AI通用應用和AI行業應用占據近一半，成增長最迅猛的兩條主線；資本投向AI通用應用、AI行業應用以及AI基礎技術三大方向，分別增長216％、36.8％和153.74％。資本回歸一個原則：AI要能落地應用。

