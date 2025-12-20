台灣裕隆旗下納智捷7.8億賣了 買家跟鴻海有關

裕隆執行長嚴陳莉蓮拍板將納智捷品牌賣給鴻華先進，這也意味著，她要讓集團健康、長遠發展的理性考量大過一切。圖為納智捷N7電動車。（本報資料照片）

裕隆與鴻華先進19日共同召開重訊記者會，裕隆宣布，以7.876億元（新台幣，約2476萬美元）將納智捷 100%股權轉讓給鴻華先進，未來將由鴻華先進主導經營。預計經過公平會審查後，將在明年第1季完成交割。

裕隆要賣納智捷給鴻華先進的消息已經在市場上傳了一陣子，19日終於塵埃落定。鴻華此次收購納智捷，包含母公司資產及旗下5家銷售公司、銷售據點、公司人員等，鴻華先進總經理陳清亞表示，未來將在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車 全價值鏈體驗。

鴻華先進是由鴻海 和裕隆2020年11月合資成立，目前鴻海持有鴻華約45.62%股權，裕隆持有鴻華股權則約43.83%。

裕隆汽車發言人卓哲宇表示，推動本次交易案的主要目的，在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力的經營優勢，此舉除了助於加速新車型的導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力外，亦將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

至於納智捷未來的發展動態，陳清亞也說，納智捷N7電動車將是最後一款掛上納智捷品牌的車款，接下來沒有推出新車型的計畫；未來，新推出的車款會掛上鴻華先進的品牌，首發車款為Foxtron Bria電動車。

卓哲宇也強調，目前納智捷成車庫存仍有700至800輛，將持續販售，納智捷現有車主的售後服務、零件供應及保固等權益，均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質延續。