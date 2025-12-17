晶片業又有新富豪冒出頭 IPO讓他身價暴漲至65億美元 背後是燒錢賽

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
沐曦2025年7月26日在上海世界人工智慧大會設攤參展。（路透）
沐曦2025年7月26日在上海世界人工智慧大會設攤參展。（路透）

晶片業今天又冒出一位新富豪，現年49歲的陳維良。他的發跡模式與摩爾線程的張建中如出一轍：五年前，陳維良辭去超微（AMD）高階主管職，他在那裡工作長達14年，轉而自行創立沐曦公司，這家晶片新創事業周三在上海上市，IPO首日一度暴漲755%。根據彭博億萬富豪指數，陳維良持有的5,500萬股，市值約人民幣453.5億元（近65億美元），而摩爾線程的張建中曾任輝達（Nvidia）高階主管，他的公司本月稍早IPO使他的身價升至43億美元。

這兩位創辦人的故事，反映出中國催生出新一代億萬富豪，背後推力是北京打造晶片自主供應鏈的國家戰略。然而，他們的公司仍舊暴露在地緣政治壓力、高度燒錢、激烈競爭和硬體依賴等風險之下，這些都可能迅速侵蝕帳面成就。

北京投資銀行香颂资本董事沈萌指出：「在美中科技戰中，北京列為重點發展的產業，獲得的支持遠超出一般水準。雖然對具美國產業經驗的創辦人來說，研發可控，但陸企在系統層級效能、生態系統與量產能力上，仍大幅落後全球領先者。」

超微幫

沐曦快速崛起的關鍵驅動力之一，是它大舉招募頂尖工程人才，這讓陳維良跳過了新創公司典型的學習曲線。他最早聘請的高層包括技術長彭莉（AMD首批中國女性科學家之一）和在超微任職超過10年的三維圖形與高性能計算生態領域資深專家楊建。彭莉與楊建的身價，也飆升至約4億美元。另也招攬了一批在超微的前同事。

為了留才，陳維良在IPO前設計多層有限合夥架構，讓研發團隊中相當一部分人成為高資產人士。根據招股書，沐曦僅在去（2024） 年就發放4.61億元人民幣（約6,550萬美元）的股權型薪酬，其中多數流向核心管理層。

目前公司870名員工中，超過八成透過持股平台間接持有股份。以發行價計算，只要持股0.017%，就足以成為美元百萬富翁。

燒錢賽

這次IPO讓沐曦正式投入中國晶片「獨角獸」之間的激烈競賽，爭奪因西方科技出口管制而留下的國內市場。

除了輝達與超微等美國晶片巨擘外，沐曦面臨的本土對手包括摩爾線程、華為、海光信息技術，以及寒武紀。

為了在系統效能與量產能力上追趕輝達，沐曦正以極快的速度燒錢。2022年至2024年間，僅研發支出就超過人民幣22億元。雖然營收快速成長，2025年上半年達人民幣9.15億元，已超過前一年全年營收，但獲利仍遙不可及，2024年淨損14.1億元人民幣。沐曦預期明（2026）年損益兩平，前提是其旗艦C500晶片，能在與華為昇騰（Ascend）系列等對手競爭中站穩腳步。

除財務面外，該公司也展現出「進口替代」型企業常見的脆弱性：客戶高度集中。2025年第1季，其最大客戶之一是紫光旗下的新華三，這家公司是中國晶片進入政府資料中心的重要通道。

另一項風險來自製造環節。沐曦屬於無晶圓廠晶片商，自行設計晶片，但須仰賴第三方代工。隨著美國持續收緊對中國取得先進微影設備的限制，其供應鏈仍是一大弱點。

超微 輝達 供應鏈

AI戰局升溫 傳亞馬遜擬砸100億美元 布局OpenAI

