我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

「精靈公主」翻車？ 張韶涵新造型被酸顯老

匯率被低估25% 人民幣呼「升」再起

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多西方經濟學家和投資者認為，人民幣被嚴重低估。(美聯社)
許多西方經濟學家和投資者認為，人民幣被嚴重低估。(美聯社)

愈來愈多中國經濟學家和央行前官員指出，如果中國想要實現經濟再平衡，擺脫對出口的過度依賴，提振疲軟的消費需求並減少貿易衝突，就需要讓人民幣升值。彭博指出，匯率管理這類敏感議題引發公開討論實屬罕見，相關呼聲正助長市場對決策者將允許受管制的人民幣匯率更大幅升值的猜測。

許多西方經濟學家和投資者認為，人民幣被嚴重低估，這種低估讓中國廉價產品更具吸引力，讓中國出口商有更多競爭優勢。

高盛集團方面表示，人民幣被低估25%。中國國務院發展研究中心前副主任劉世錦近日演講表示，中國需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差情況下，相應增加進口。且推動人民幣在合理範圍內升值也將有助於貨幣國際化。

復旦大學經濟學院院長張軍11月底表示，允許人民幣中長期升值10%-30%，是縮小貿易順差、提升服務業等非貿易業價值的選擇；中科院張明12月初表示，實際匯率升值4%左右，能避免中國陷入開發中國家中等收入陷阱。

美國外交關係委員會高級研究員、前美國財政部官員Brad Setser指出，中國內部就延續弱勢人民幣政策利弊展開討論，此意義重大。人民幣疲軟對中國消費者和整體經濟造成切實損失。

人民幣對美元中間價16日報7.0602，創2024年10月9日以來新高。在岸人民幣盤中最高升至7.0413，離岸人民幣一度升至7.0372，創2024年10月以來新高。

匯率 國務院 高盛

上一則

蘋果首度評估iPhone晶片封裝交印度 傳鎖定顯示晶片

下一則

比特幣一度跌破8.6萬元 買盤陷「慢性失血」

延伸閱讀

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉
派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福

派發聖誕新春玩具 多機構8大道送祝福
AI衝擊升溫…中國多校外語系停招 學者：核心技能需重塑

AI衝擊升溫…中國多校外語系停招 學者：核心技能需重塑
AI泡沫在哪兒？在位31年高盛首席策略師退休前指點迷津

AI泡沫在哪兒？在位31年高盛首席策略師退休前指點迷津

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
那斯達克（Nasdaq）擬延長交易時間。 (美聯社)

美股「永不睡覺」時代來了？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

2025-12-15 19:47

超人氣

更多 >
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁