匯率被低估25% 人民幣呼「升」再起

許多西方經濟學家和投資者認為，人民幣被嚴重低估。(美聯社)

愈來愈多中國經濟學家和央行前官員指出，如果中國想要實現經濟再平衡，擺脫對出口的過度依賴，提振疲軟的消費需求並減少貿易衝突，就需要讓人民幣升值。彭博指出，匯率 管理這類敏感議題引發公開討論實屬罕見，相關呼聲正助長市場對決策者將允許受管制的人民幣匯率更大幅升值的猜測。

許多西方經濟學家和投資者認為，人民幣被嚴重低估，這種低估讓中國廉價產品更具吸引力，讓中國出口商有更多競爭優勢。

高盛 集團方面表示，人民幣被低估25%。中國國務院 發展研究中心前副主任劉世錦近日演講表示，中國需要實施進出口基本平衡的新戰略，在保持出口競爭力、存在大量出口順差情況下，相應增加進口。且推動人民幣在合理範圍內升值也將有助於貨幣國際化。

復旦大學經濟學院院長張軍11月底表示，允許人民幣中長期升值10%-30%，是縮小貿易順差、提升服務業等非貿易業價值的選擇；中科院張明12月初表示，實際匯率升值4%左右，能避免中國陷入開發中國家中等收入陷阱。

美國外交關係委員會高級研究員、前美國財政部官員Brad Setser指出，中國內部就延續弱勢人民幣政策利弊展開討論，此意義重大。人民幣疲軟對中國消費者和整體經濟造成切實損失。

人民幣對美元中間價16日報7.0602，創2024年10月9日以來新高。在岸人民幣盤中最高升至7.0413，離岸人民幣一度升至7.0372，創2024年10月以來新高。