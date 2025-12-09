我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

台幣強升引發熱錢潮湧 台股大漲 市值衝百兆台幣大關

記者黃彥宏、王奐敏、尹慧中／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台股8日收2萬8303點，重回28K大關，推升上市櫃市值寫下99.09兆元新台幣新高，蓄勢叩關百兆元大關。台股示意圖。(中央社)
台股8日收2萬8303點，重回28K大關，推升上市櫃市值寫下99.09兆元新台幣新高，蓄勢叩關百兆元大關。台股示意圖。(中央社)

新台幣8日盤中一度強升1.6角，引發熱錢潮湧，帶動台股大漲322點、收2萬8303點，重回28K大關，創歷史收盤次高，推升上市櫃市值寫下99.09兆元新台幣(約3.17兆美元)新高，蓄勢叩關百兆元大關。法人指出，台股只要站穩月線之上，挑戰歷史新高及市值百兆元大關都「絕對沒有問題」。

台積電11日將除息5元，市場搶先押寶除息行情，帶動8日股價大漲35元、收在最高點1495元，市值回升至38.77兆元，並貢獻台股漲點283點，扮演多頭總司令。

台股8日已率先站回2萬8300點，距離歷史高點2萬8554點僅差250點，市場預期本周有望在台積電除息前卡位買盤、市場秒填息行情的助攻下，帶動指數刷新天價。

隨台積電再啟多頭攻勢，上市市值8日率先刷歷史新高至92.13兆元、首次突破92兆元，若加計櫃買市場的6.96兆元，上市櫃公司市值合計99.09達兆元，為首次突破99兆大關，是上市、上市櫃市值合計的「雙高」紀錄，粗算台股只要再漲300點至320點，即可解鎖總市值百兆元的「新巨人」里程碑。

8日盤面上，除了台積電為首的權值電子股表現強勢外，以記憶體、玻纖、封測、設備、IC設計、矽光子等表現較佳。不過上市19大類股跌多漲少，以玻璃陶瓷上漲4.2%最強勢，其次電子上漲1.5%，貿易百貨下跌1.5%最弱勢。

籌碼面來看，3大法人買超192億元。其中外資買超140.8億元，連五買，累計買超911.0億元，期貨淨空單增加640口至2萬7463口，股期雙市操作不同調；投信買超1.5億元，賣轉買；自營商買超49.6億元，連五買，累計買超192.2億元。八大公股行庫則逢高調節、賣超38億元，連二賣，累計賣超119億元。

綜合統一投顧董事長黎方國和台新投顧副總經理黃文清的看法，聯準會12月起停止縮表，降息機率高，資金行情可望延續，加上12月易漲難跌，技術面多頭排列，題材面明年加權指數上看35,000點，指數有上漲空間，及年底集團與法人作帳行情下，都會激勵多方走勢。

台股 台積電 降息

上一則

達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

下一則

IBM傳砸110億美元 併購軟體公司Confluent

延伸閱讀

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多
日機遭中國火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

日機遭中國火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲
三星Q4業績可望打敗SK海力士 將重登DRAM龍頭

三星Q4業績可望打敗SK海力士 將重登DRAM龍頭
台積電先進封裝 CoWoS大爆單

台積電先進封裝 CoWoS大爆單

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？