人民幣中間價創逾1年新高 專家預期年底前破7機率不大

記者賴錦宏／即時報導
人民幣近期走強，但分析師認為，人民幣兌美元年底前升破7的機率不大。（路透）
人民幣近期走強，但分析師認為，人民幣兌美元年底前升破7的機率不大。（路透）

人民幣兌美元中間價創逾一年高位，在岸（CNY）及離岸（CNH）人民幣雙雙繼續處於1美元兌人民幣7.08元上下波動。分析師指出，美元匯率指數上行空間有限，預期人民幣短線可望維持強勢，第四季的季節性結匯需求將為人民幣走勢提供支撐。

對於人民幣匯價後續走勢，須關注美元動態、大陸央行對人民幣中間價的調控力度，以及大陸國內穩增長政策的力度和節奏。

香港信報報導，摩根士丹利認為，人民銀行持續引導中間價，本次匯率調整可能反映旨在管理市場預期和抑制貶值傾向的政策意圖，這與官方先前宣布的維持貨幣穩定的意願相符。儘管如此，人民幣相對於其均衡水準仍被嚴重低估，意味人民幣仍有升值空間。

高盛早前上調人民幣匯價預測，將未來三個月人民幣兌美元在岸價調高至6.95，未來12個月則調高至6.85，主要是對中國出口和經常帳盈餘持樂觀態度，而同一時間美元則可能走弱，認為人民幣仍然被嚴重低估。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，近期人民幣兌美元中間價持續向偏強方向調整，也許跟年初以來大陸經濟走勢偏強，美元大幅下跌，而人民幣兌美元匯價未能與之充分匹配有關，這有助於為中國外貿企業提供穩定的外部環境。此外，今年中國出口超預期，7月以來大陸國內資本市場走強，帶動結匯需求增加，亦提振市場對人民幣的信心。

展望後市，王青認為，中國經濟基本面將為人民幣匯率提供重要的內在支撐，預計短期內人民幣還會處於偏強運行狀態，但年底前快速升值甚至進入7以上區間的機率不大。接下來要重點關注美元走勢、人民幣中間價調控力度，以及國內穩增長政策的力度和節奏。

