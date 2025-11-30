我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款不到100萬 美國安享退休可能嗎？

川普已決定Fed下一任主席「大黑馬」強調市場反應正面

中國製造業景氣惡化 11月PMI 49.2% 低於預期

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國11月標普製造業PMI回落至49.9，低於預期。圖為青島海爾中央空調廠生產線。（新華社〉
中國11月標普製造業PMI回落至49.9，低於預期。圖為青島海爾中央空調廠生產線。（新華社〉

RatingDog標普全球聯合公布，11月經季節性調整的中國服務業採購經理指數（PMI）進一步回落至49.9，低於市場預期的50.5，且低於50榮枯分界線以下，反映中國製造業景氣度自7月後首次出現惡化，但幅度輕微。10月為50.6。

在歷經此前連續三個月擴張後，中國製造業生產在11月出現停滯，主要是由於當月新訂單增速降至接近停滯，產量也隨之停止擴張，惟出口訂單仍能恢復增長。由於新業務增長減弱，中國製造商因此降低用工量和採購量，謹慎控制庫存。儘管如此，企業信心度仍較10月有所改善。

價格方面，雖然成本持續上揚，製造商在11月仍繼續下調銷售價格。

RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，11月RatingDog中國製造業PMI表現由擴張轉為收縮。各分項中，新出口訂單的回暖並沒有帶動製造業延續擴張。展望未來，考慮到衝刺全年5%增長目標的需要，年底供需側或存在階段性發力可能，預計12月PMI將呈現弱擴張態勢。

周日，中國國家統計局公布，11月中國製造業PMI按月升0.2至49.2，惟低於市場預期的49.4，且是連續八個月處於收縮區間。

上一則

油價會止跌嗎？OPEC+確認明年Q1不增產

延伸閱讀

輝達股價11月表現淒慘 歷史經驗顯示12月可望送上「聖誕禮」

輝達股價11月表現淒慘 歷史經驗顯示12月可望送上「聖誕禮」
美股收復11月失地再逼近新高 歷史仍站在12月這邊

美股收復11月失地再逼近新高 歷史仍站在12月這邊
AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘
歐洲服務業增速 1年半來最快 製造業卻萎縮

歐洲服務業增速 1年半來最快 製造業卻萎縮

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖

凱特王妃穿舊衣亮相 網對比今昔憂心：消瘦如棒棒糖
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企