中國製造業景氣惡化 11月PMI 49.2% 低於預期

中國11月標普製造業PMI回落至49.9，低於預期。圖為青島海爾中央空調廠生產線。（新華社〉

RatingDog標普全球聯合公布，11月經季節性調整的中國服務業採購經理指數（PMI）進一步回落至49.9，低於市場預期的50.5，且低於50榮枯分界線以下，反映中國製造業景氣度自7月後首次出現惡化，但幅度輕微。10月為50.6。

在歷經此前連續三個月擴張後，中國製造業生產在11月出現停滯，主要是由於當月新訂單增速降至接近停滯，產量也隨之停止擴張，惟出口訂單仍能恢復增長。由於新業務增長減弱，中國製造商因此降低用工量和採購量，謹慎控制庫存。儘管如此，企業信心度仍較10月有所改善。

價格方面，雖然成本持續上揚，製造商在11月仍繼續下調銷售價格。

RatingDog創始人姚煜表示，整體來看，11月RatingDog中國製造業PMI表現由擴張轉為收縮。各分項中，新出口訂單的回暖並沒有帶動製造業延續擴張。展望未來，考慮到衝刺全年5%增長目標的需要，年底供需側或存在階段性發力可能，預計12月PMI將呈現弱擴張態勢。

周日，中國國家統計局公布，11月中國製造業PMI按月升0.2至49.2，惟低於市場預期的49.4，且是連續八個月處於收縮區間。