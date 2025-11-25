我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

今年5月，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，現場除了台積電與鴻海董事長等科技大佬，還有一名身穿深色襯衫、鮮少人識的男子，他是對岸勝宏科技的創辦人兼董事長陳濤。

設在中國廣東惠州的勝宏專精印刷電路板（PCB）製造。隨著輝達GPU成為AI革命的引擎，身為關鍵供應商的勝宏今年股價狂飆逾530%，位居MSCI亞太指數表現最亮眼個股，儘管其預估本益比是32，但仍低於許多晶片製造商。

這波漲勢使合計對勝宏持股27%的陳濤與妻子劉春蘭，截至11月25日收盤的總資產達到91億美元。根據彭博億萬富豪，其身價已超越波士頓投資公司Pershing Square創辦人Bill Ackman以及黑石集團（Blackstone）總裁Jon Gray。

現年53歲的陳濤退伍後曾任公務員，但一次前往中國經濟改革重心深圳參訪，改變了他的人生軌跡。他毅然辭去鐵飯碗，搬到廣東發展。

1996年，他進入一家台資PCB工廠擔任業務員。意識到電路板的龐大市場需求後，於2003年創辦勝宏科技（最初名為盛華電子），並於2015年在深圳上市。

AllianceBernstein新興市場與中國股票部門投資長John Lin表示，勝宏是那些多年來「低調但實質受益於產業擴張」的企業之一。

早在AI熱潮前，陳濤就成立了HDI事業部，押注高階遊戲顯示卡所需複雜電路板。這個決策後來證明很成功。到2024年，勝宏打進輝達H系列AI加速卡供應鏈，並逐步成為其核心供應商。Aequitas Research的Sumeet Singh估計，該公司60%的海外銷售極可能都來自輝達。

但若地緣政治緊張升高，或勝宏產能不足，輝達有可能轉單其他供應商。新加坡駿利亨德森（Janus Henderson）大中華區股票負責人繆子美指出，競爭者包括台灣的欣興電子與臻鼎科技。

繆子美補充：「海外產能至關重要，美中緊張局勢、出口管制，以及美國科技巨擘的供應商多元化要求都是現實問題。」

勝宏也在香港交易所的公告中表示，若貿易限制升高，公司可能面臨供應鏈受限、主要市場准入受阻、客戶關係緊張及市場機會流失等風險。

為因應產能不足的挑戰，勝宏啟動積極的海外擴產策略，今年3月在越南設立新基地，7月為泰國廠增資。根據繆子美分析，這些海外工廠旨在服務對出口敏感的西方客戶，降低中國風險。

勝宏面臨來自對手的競爭，日本Ibiden和台灣欣興也都在東南亞擴產。不過，目前勝宏仍持續享受利潤增長。財報顯示，2025年第1季HDI電路板毛利率達38.8%，遠高於前一年的8.3%。

輝達 供應鏈 AI

上一則

政府停擺暫沒花錢、關稅收入創新高 上月財政赤字減近30%

延伸閱讀

AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

AI霸主不保？Nvidia火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」
「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少

「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少
AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同
黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對Nvidia的驚人財報並不領情

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對Nvidia的驚人財報並不領情

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略