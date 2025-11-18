中需求回暖 鋰電產業鏈掀搶貨潮 簽署長約成新趨勢

中國固態電池產業正呈現加速發展態勢，技術突破與商業化進程同步推進，行業呈現「搶貨」熱潮。（取材自懂車帝）

今年下半年以來，受到下游動力、儲能等市場持續高景氣，鋰電上游材料端訂單快速增長。鋰電產業鏈在第4季延續9月磷酸鐵鋰正極材料多個大單的火熱態勢，保供合作協議頻出，行業呈現「搶貨」熱潮。分析認為鋰電產業鏈邏輯發生變化，從原本重視擴張轉變為重視供應鏈 安全。

證券日報報導，有中國上市企業稱，目前整個鋰電銅箔行業處於「爆單」狀態，其中新能源動力電池、儲能等需求回暖是主要原因。

為確保原料採購，新能源產業供應鏈從下至上的密集「保供」合作成為近期中國業界新趨勢。比如廈鎢新能源10月底與格林美簽署為期三年戰略合作框架協議，約定格林美將向廈鎢新能源供應各類電池原料與材料產品，包括氯化鈷、硫酸鎳、三元前驅體、碳酸鋰/磷酸鋰等含回收料在內，根據需求進行保供，三年合計供應45萬噸。

海外鋰電巨頭也與中企合作，鎖定電池原料供給。比如華友鈷業子公司衢州新能源跟韓廠LG新能源簽署供應協議。雙方約定，2026-2030年，衢州新能源將向後者及相關方供應三元前驅體產品合計約7.6萬噸。

長約也蔓延至下游，電池巨頭寧德時代10日與廣汽集團簽署一份十年的全面戰略合作協議；12日再與儲能系統集成商海博思創簽署為期十年的戰略合作協議，後者明確未來三年向前者採購不低於200GWh儲能電芯。16日又與容百科技簽四年長約，將其作為鈉電正極粉料第一供應商。

萬聯證券投資顧問屈放分析，密集的長單協議背後，是鋰電產業鏈邏輯發生轉變，從過去追求規模擴張的「產能競賽」，轉向保障供應鏈安全的「價值深耕」；黃河科技學院客座教授張翔則認為，長期合作模式將成為鋰電產業鏈協同發展的主流。

目前鋰電材料價格呈現上漲趨勢。生意社數據顯示，電池級碳酸鋰13日基準價報每噸8萬4700元（人民幣，下同，約1.2萬美元），較本月初上漲了5.61%；後市價格也看好，17日下午，碳酸鋰期貨主力合約漲停，漲幅9%，報每噸9萬5200元。

上海證券報報導，大地期貨研究員張聽雨表示，2026年碳酸鋰將呈供需雙強的格局，預測全球供應207.8萬噸、需求197.7萬噸，過剩幅度相較今年改善明顯；東吳證券預計，在動力與儲能電池排產、銷量高增帶動，鋰電整體需求在2025年將年增約40%。