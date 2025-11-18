台灣央行打炒匯 台幣戲劇化強升後急貶

我的頻道

記者任珮云／綜合報導
台美日前發布外匯政策聯合聲明後，新台幣17日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，央行高度警戒，集結公股行庫大動作調節，力抗炒匯大軍。（本報資料照片）

台美日前發布外匯政策聯合聲明後，新台幣17日迎首個交易日，早盤一度強升1.26角，17日央行高度警戒，集結公股行庫大動作調節，力抗炒匯大軍，嚴防聯合聲明所起的升值預期，終場小貶3分，收31.18元，探逾半年新低，總成交金額22.22億美元。

匯銀分析，14日的外匯聯合聲明，一再強調，雙方磋商過程中美國財政部從未要求新台幣升值，就是不願意市場對新台幣升值有過度預期，而央行在聲明發出後，大動作進場調節，更是重要表態，新台幣不會成為台美貿易犧牲品，讓投機分子、炒匯人士不要輕舉妄動。

匯銀表示，央行17日一早高度警戒，開盤後隨即積極提供流動性，且逐漸擴大周邊進場買匯量能，希望消弭升值預期，而外資也偏買匯匯出；在央行調節和外資匯出下，抵銷出口商恐慌拋匯和短線套匯大軍力道，使台幣從最高升逾1.26角，來到31.024元，盤中翻轉為貶6.7分，最低匯價31.217，貶破31.2元，高低震盪近2角，達1.93角。

匯銀分析，因14日央行與美國財政部就匯率議題發表聯合聲明，央行發布干預匯市金額等資料的頻率由每半年一次，縮短為每季一次，聯合聲明一出，新台幣海外無本金交割遠期外匯（NDF）應聲狂漲，展現市場對新台幣走升強勁預期，也有網銀在假日（周六日）休市期間，將新台幣兌美元即時換匯價大幅拉升，引發短線新台幣升值預期。17日上午新台幣一度升逾1角，但升勢相對假日期間和緩，歸因於央行強勢表態打擊升值預期決心，最終新台幣由升轉貶，終場收逾半年新低，靠向31.2元。

展望新台幣後市，匯銀坦言，目前方向難測，看台幣匯價17日戲劇化走勢便知。出口商恐慌性賣壓仍重，惟央行積極調節下才緩解出口商賣壓，後續關注央行穩匯態度及外資動向，匯銀人士透露，17日因外資匯出，才讓央行穩匯比較省力。

根據央行統計，17日美元指數升值0.03%，韓元貶值0.15%，新台幣貶值0.1%，人民幣貶值0.05%，日圓貶值0.01%，星元則升值0.03%。

央行 財政部 匯率

