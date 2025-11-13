中國自駕出租車 蘿蔔快跑、文遠知行前進阿聯酋 搶占中東地盤

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
中國自動駕駛公司積極拓展中東市場。（新華社）
中國科技巨頭百度旗下「蘿蔔快跑」與自駕科技公司文遠知行宣布，在阿拉伯聯合大公國展開純無人Robotaxi（自動駕駛出租車）商業化營運。專家指，中東憑政策開放與市場需求，成為中國Robotaxi出海重點，新加坡、印尼等東南亞市場亦列「第一梯隊」，估2026年將迎來規模化商用大爆發元年。

科創板日報指出，蘿蔔快跑自3月進入阿布達比，與當地自駕公司AutoGo合作，計畫部署第六代無人車，並於2026年實現全無人營運，打造地區最大無人車隊。文遠知行則更早，自2021年起與G42旗下TXAI合作Robotaxi公開營運，2024年12月與Uber啟動網約車合作，料2025年底覆蓋核心區域，計畫到2026年擴充至一千輛，2030年達數萬輛。

蘿蔔快跑與文遠知行過去數月均在當地測試純無人Robotaxi。文遠知行稱，隨純無人營運牌照批准，阿布達比服務將可取消車內安全員，當地單車即可盈虧平衡。文遠知行亦在沙烏地阿拉伯獲首張自動駕駛牌照，10月24日與Uber在利雅德開放Robotaxi公眾營運。

而另一家自動駕駛新創公司小馬智行也積極拓展中東市場，目前已與卡達國家運輸公司在杜哈公開路測，且首批Robotaxi也已開始在杜拜公開路測。蘿蔔快跑亦與杜拜道路與交通管理局簽約，計畫啟動50輛試營運，2026年向大眾開放。

同時，小馬智行在全球多地設研發中心，並在新加坡與當地叫車公司合作部署自動駕駛服務。蘿蔔快跑則在全球22個城市落地，累計自動駕駛里程逾2.4億公里，全無人駕駛里程突破1.4億公里，每周訂單逾25萬單，累計訂單超1700萬單。文遠知行則在瑞士、新加坡等地上路。

中國工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林稱，海外市場空間廣闊，限制較少，但部分國家基礎設施與法規不完善，進入門檻高且競爭激烈。

小馬智行相關負責人則指，出海需熟悉當地文化與政策，確保技術與產品符合需求。快思慢想研究院院長田豐提到，特斯拉及中國智駕廠商正全力加速FSD Robotaxi模式，2026年可能成為量產化元年。

Robotaxi 新加坡 自駕

