中蘋果鏈巨頭藍思斥資1000萬人民幣 搶進機器人賽道

記者林宸誼／綜合報導
藍思科技。（取材自藍思科技官網）
中國「果鏈巨頭」藍思科技日前斥資1000萬元（人民幣，下同，約140萬美元）成立湖南省智啟未來人工智慧與機器人研究院，以求在AI和人形機器人領域再度突破。此外，同為「果鏈」的領益智造、長盈精密等均已開闢專門的人形機器人產線或廠房用於生產，且有較大額的訂單交付。另外富士康、立訊精密、瑞聲科技等也有所試水，以尋機切入「機器人鏈」。

受到蘋果對代工廠高度智慧化要求，果鏈企業長期以來都是工業機器人的核心採購方。時代財經報導，近年隨著具身智慧技術的突破與製造場景的演進，所部署的機器人形態也正從傳統的固定式機械臂，逐步向移動複合機器人乃至人形機器人延伸。未來果鏈企業不只造手機，或將進軍機器狗、機器人領域。

今年初，富士康與優必選宣布，優必選工業人形機器人Walker S1，已在富士康位於深圳龍華的工廠開展實訓工作；第二階段，優必選工業人形機器人將進入富士康河南鄭州車廠實訓。

富士康關聯上市公司雲智匯科技9月又與優必選簽署全球戰略合作協議，2025到2027年，雙方將共同推進優必選人形機器人，在富士康大陸和全球各廠域，以及生態戰略聯盟合作夥伴中的製造、落地與交付。同時，富士康還將在休斯頓工廠部署人形機器人，為Nvidia輝達（另稱英偉達）生產人工智慧伺服器。

藍思科技近期動作頻繁，除兩度宣布與越疆的訂單合作外，還在近日出資750萬元，成立湖南省智啟未來人工智慧與機器人研究院。

