我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

避免爛尾樓 中國多地推成屋銷售 購房者所見即所得

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國房市示意圖。（路透）
中國房市示意圖。（路透）

中國今年來包括湖南平江縣、河南信陽、湖北荊門、湖南邵陽等地相繼推動現房（成屋）銷售，讓購房者所見即所得，避免爛尾樓問題，根本上防範交付風險。

中指研究院監測，自2022年末以來，全中國已有超過30個省市試點現房銷售及公布相關支持政策。其中，合肥、鄭州、長沙等地明確部分專案進行現房銷售試點。

財聯社報導，一位房地產行業分析師表示，一些城市人口流出較大、庫存去化周期相對較長，這些地方土地市場相對低迷、市場周轉速度較慢，全面推行現房銷售預計對當地市場直接影響較小，但示範意義重大。

湖南省平江縣5日公布「全面推行現房銷售和『好房子』規畫建設的若干措施（試行）」，對在新出讓土地上新建的商品房專案，竣工驗收之後才能啟動商品房銷售。平江縣也成為湖南首個全面推行現房銷售的縣城，房地產銷售市場全面進入「現房時代」。

平江縣住建局局長陳鑫表示，推行現房銷售的目標是提振市場信心。今年1至10月，該縣新建商品房網簽銷售24.6萬平方公尺，銷售面積年增6.8%。同時，多個項目提前交房，平江縣目前現房銷售占比提升至62%。

實際上，現房銷售已成為全中國房地產政策調整的重要方向。2024年以來，全中國至少30個省市發布推進現房銷售試點相關文件；2025年5月，河南信陽率先明確「新出讓土地開發的商品房一律實行現房銷售」，之後湖北荊門、湖南邵陽等地陸續跟進，均遵循「新老有別」原則，優先保障購房人合法權益。

住建部部長倪虹表示，要改革完善房地產開發、融資、銷售制度。

房地產 河南 鄭州

上一則

台積電晶片明年漲8至10% iPhone18成本將大增

下一則

中國10月出口年減1.1% 8個月來最差 進口增速也放緩

延伸閱讀

湖南男違規夜釣 躲草叢被「當獵物」射殺 頭部中槍昏迷

湖南男違規夜釣 躲草叢被「當獵物」射殺 頭部中槍昏迷
湖南永州烈士墓地變養雞場 網友喊：請給英雄一個乾淨整潔家

湖南永州烈士墓地變養雞場 網友喊：請給英雄一個乾淨整潔家
又見荒唐婚鬧 河南一新郎被綁樹上遭多人用滅火器噴射

又見荒唐婚鬧 河南一新郎被綁樹上遭多人用滅火器噴射
捲軍工反腐？前湖南省委書記許達哲、軍委審計長孫斌 遭罷免人大職務

捲軍工反腐？前湖南省委書記許達哲、軍委審計長孫斌 遭罷免人大職務

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」