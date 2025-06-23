中國新能源車年銷量衝1500萬輛 料大增近3成

中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）指出，依5月超預期銷售增量及未來四個月滾動預測情況，調高今年中國汽車行業年度銷售預測。

其中，就新能源車領域，預測今年銷量將突破1500萬輛水準，較去年大增近三成之多，政策補貼與價格下降成關鍵推力。

乘聯會秘書長崔東樹近日在微信 公眾號發布數據表示，「以舊換新」補貼政策推動5月新能源車銷量和乘用車總量超強表現，考慮到2025年促消費政策取向和未來環境變化，上調今年行業年度的預測。

在具體預測數據上，今年乘用車零售預計可達2405萬輛，年增5%。這項預測總量相較5月預測值增加28萬輛。

其中，新能源汽車領域表現尤受各界關注，乘聯會料今年新能源車銷量將達到1573萬輛水準，較去年大幅增長29%，且新能源車滲透率將達到56%。

回顧去年，中國全年新能源車銷量1223萬輛，這一成績大幅優於乘聯會此前預期。乘聯會分析，這主要得益於新能源車價格下降，以及國家報廢更新和以舊換新政策對新能源車給予高於燃油車人民幣0.5萬元的補貼。

此外，乘聯會還對6月狹義乘用車零售數據作出預測，初步推算6月狹義乘用車零售總市場規模約200萬輛左右，年增13.4%，較上月增長3.2%。

其中，新能源零售料可達110萬輛，滲透率回升至55%左右。「進入6月後，廠商密集加碼促銷力度以衝刺季度、半年度目標，對終端銷售構成直接拉動。」

然而，隨中國多地出現補助資金緊張、部分城市暫停申請，恐加劇消費者觀望情緒，乘聯會也提醒下半年整體車市表現仍存變數，未來預測仍可能反轉。

隨著新能源汽車滲透率持續提升，中國傳統車企的電動化轉型步伐也不斷加快。一些傳統車企透過與科技公司合作，共同研發新能源汽車技術，提升產品智慧化水準。

還有傳統車企加大在充電樁等基礎設施建設方面的投入，為消費者提供更加便捷的充電服務。