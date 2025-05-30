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中國低空經濟旺 電池廠加速布局航空動力商品

記者黃雅慧／綜合報導
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中國民航局預測，到2025年低空經濟市場規模將達6.2兆元，吸引寧德、億緯、孚能、國軒等電池廠搶進。（新華社）
中國民航局預測，到2025年低空經濟市場規模將達6.2兆元，吸引寧德、億緯、孚能、國軒等電池廠搶進。（新華社）

中國民航局預測，到2025年中國低空經濟市場規模將達到1.5兆元（人民幣，下同，約2098.4億美元），到2035年更有望達到3.5兆元（約4896.3億美元）。吸引寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科等電池廠搶進航空動力電池市場。

低空經濟被中國官方列為戰略性新興產業，包括寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科等電池廠，都在加速布局電動垂直起降飛行器（eVTOL）相關產品所需的航空動力電池，行業進入規模化商用前夕。

財聯社綜合中國專家分析，電動航空對動力電池有「三高」要求：續航里程要求的高能量密度、垂直起降瞬時功率需求達兆瓦級要求的高功率放電，及面臨複雜空中情況的高安全性。

中國小康建設研究會通用航空產業專業委員會副會長兼秘書長鄒海寧表示，目前航空動力電池主要聚焦在240-320Wh/kg區間，265Wh/kg是中堅力量。

目前中國多家電池企業也推出飛行器電池產品，比如欣旺達推出面向純電eVTOL應用的高比能高功率的電池產品，可以實現360Wh/kg的能量密度、3900W/kg功率密度、-35℃到80℃的寬溫域、1800次飛行、系統無熱蔓延。

寧德時代去年與峰飛航空簽署戰略投資與合作協議，雙方將共同致力於電動垂直起降飛行器（eVTOL）航空動力電池的研發。

寧德時代在2023年4月的上海車展上發布凝聚態電池，當時訊息指出，其在2023年內具備量產能力的凝聚態電池的能量密度為500Wh/kg，並將率先用於載人航空領域。但目前尚無該產品運用於載人航空器的公開消息；董事長曾毓群去年6月曾透露，寧德時代成功試飛4噸級民用電動飛機，並正在加速8噸級電動飛機的研發，8噸級飛機預計將於2027年到2028年發布，屆時可支持2000公里到3000公里的航程，該項目將採凝聚態電池技術。

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