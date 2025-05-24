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鴻海砸15億美元 印度清奈擴廠

財經新聞組／綜合報導
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鴻海集團計畫在印度清奈附近興建一座15億美元的顯示器模組工廠。圖為鴻海董事長劉揚偉(前排左)和印度總理莫迪(右)。(路透資料照片)
鴻海集團計畫在印度清奈附近興建一座15億美元的顯示器模組工廠。圖為鴻海董事長劉揚偉(前排左)和印度總理莫迪(右)。(路透資料照片)

外電報導，鴻海集團計畫在印度清奈附近興建一座15億美元的顯示器模組工廠，印度官員透露，這座新廠專門為蘋果供應關鍵零組件，蘋果無視美國總統川普希望企業把製造業務搬回美國的呼聲，持續借力鴻海集團擴大在印度的供應鏈。

鴻海集團近日在倫敦證交所（LSE）公告，透過子公司印度裕展科技（Yuzhan Technology India）投資大約15億美元，英國金融時報（FT）報導，印度政府官員透露，這座15億美元的新廠距離iPhone組裝廠很近，蘋果計畫明年底前在美國市場銷售的6000萬支iPhone將全數改由印度供貨。

泰米爾納德邦官員先前估計，這座新廠將創造1.4萬個工作機會。根據Counterpoint研究數據，2024年印度占全球iPhone產量的18%，2025年可望提升到32%。

FT指出，鴻海集團這項投資為本月的第二項重大投資宣布。印度政府上周批准鴻海集團在北方邦（Uttar Pradesh）捷瓦爾（Jewar）和印度HCL科技公司成立晶片組裝廠的計畫，鴻海去年初就宣布預計斥資3720萬美元成立半導體廠，2027年投產，用以生產筆電與手機用等晶片。

鴻海集團的最新投資案顯示蘋果持續將生產重心從中國轉向印度，外電報導，美國總統川普上周抱怨蘋果多年來把工廠設在中國，直接開嗆蘋果執行長庫克：「我們對你們在印度建廠沒興趣」。

鴻海在印度泰米爾納德邦、卡納塔克邦及泰倫迦納邦等多個地方設廠，強化印度製造與供應鏈的彈性。卡納塔克邦的班加羅爾主要生產iPhone，是鴻海最主要生產重鎮，傳出鴻海計畫今年在印度生產2500萬至3000萬支iPhone，比去年多兩倍以上。鴻海印度子公司4月在泰倫迦納邦的海得拉巴新廠組裝AirPods，是鴻海在印度為蘋果組裝的第二項產品。

除了印度布局外，路透引述消息人士說法，中國私募股權業者智路資本聘請Jefferies協助出售持有的新加坡半導體封測大廠聯合科技控股（UTAC），鴻海是潛在競標買家之一。鴻海和Jefferies拒絕置評，聯合科技與智路資本未立即回覆置評請求。

印度 鴻海 iPhone

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