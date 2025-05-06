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中國推海洋經濟 建設「藍色糧倉」

財經新聞組／綜合報導
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中國自然資源部5日通報一季度海洋經濟發展情況顯示，今年一季度，中國全國海洋水產品產量同比增長4.5%，通過科技創新加快形成海洋新質生產力，中國海洋經濟呈現「藍色經濟、綠色發展」的良好勢頭，「藍色糧倉」建設持續推進。

新華社報導，中國自然資源部5日發布2025年一季度海洋經濟發展數據顯示，中國海洋食物、水資源供給基礎進一步夯實，「藍色糧倉」建設持續推進。據初步核算，一季度全國海洋水產品產量同比增長4.5%，其中海水養殖產量同比增長5.7%，海水養殖穩產保供作用持續顯現。

報導稱，中國海洋漁業向深遠海有序拓展，深遠海養殖工船「湛江灣1號」在江蘇南通下水，風漁融合深遠海網箱養殖平台「伏羲一號」完成中國船級社入級檢驗；自主研發的萬噸級南極磷蝦船「福遠漁9199」號從福建啟航前往南極開展作業。

另，中國南極秦嶺站海水淡化項目取得進展，海水加熱、海水預處理以及產水淨化系統等整體工程完成超80%，進一步保障極地科學考察站的生活和科研用水。

同時，綠色低碳技術正全面助力海洋經濟高質量發展。綠色船舶技術研發持續推進，WinGD 10X92DF-M-1.0甲醇發動機、CPGC-MAN L21/31DF-M甲醇雙燃料發動機等綠色船用發動機研製取得新進展，世界最大功率甲醇雙燃料船用主機、首型高替代率甲醇燃料船用中速機正式交付，進一步推動海洋產業綠色發展。

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