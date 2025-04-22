中國第一季創業198萬家 年增7%

中國國家市場監管總局21日公布第一季度中國民營企業和個體工商戶發展數據。數據顯示，第一季全國新設民營企業197.9萬戶，同比增長7.1%，超過過去三年平均增速。截至3月底，全國登記在冊民營企業超過5700萬戶，占企業總量92.3%。

中新社報導，第一季全國新設「四新（新技術、新產業、新業態、新模式）」經濟民營企業83.6萬戶，占同期新設民營企業總量的四成以上，同比增長1.4%。其中，互聯網與現代信息技術服務企業增長最快，達到18%。新設「數字經濟」民營企業27.4萬戶，占新設民營企業總量的13.9%，其中「數字產品服務業」增速最快，幾乎是去年的2.5倍。截至3月底，中國「四新」經濟民營企業共2267.8萬戶。

通過數字化轉型、綠色低碳轉型和全球化，民營企業持續提升核心競爭力。第一季度，新一代信息技術產業新設民營企業9.4萬戶、高端裝備製造業新設4.6萬戶、人工智能 軟件研發類新設25.4萬戶、銀髮經濟類新設超過1萬戶。此外，在民用航空、量子信息、人形機器人 等領域，民營企業均展現出充沛活力。

第一季全國新設個體工商戶394.9萬戶。其中，第一、二、三產業新設數量分別為26.3萬戶、19.3萬戶、349.3萬戶。截至3月底，第三產業個體工商戶達到1.11億戶，占個體工商戶總量近九成。

國家市場監管總局還披露第一季中國經營主體發展情況。數據顯示，全國新設經營主體606.3萬戶。其中，新設企業210.0萬戶，新設個體工商戶394.9萬戶，新設農民專業合作社1.4萬戶。