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海南消博會開幕 消費科技展館成一大亮點

特派記者黃雅慧／海南報導
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參展的台資企業樂寶玩具詢問度很高，往來的親子與家長絡繹不絕，工作人員難有空閒時刻。(特派記者黃雅慧／攝影)
參展的台資企業樂寶玩具詢問度很高，往來的親子與家長絡繹不絕，工作人員難有空閒時刻。(特派記者黃雅慧／攝影)

第五屆中國國際消費品博覽會13日在海南開幕，會上除了消費科技展館為一大亮點之外，各國如加拿大、日本、瑞士等地區商會組成聯合展區，也有零星台資台企參展。參展台商表示，海南消博會是很好的平台，鼓勵想進入中國市場台商應把握機會。

根據記者實地採訪會展，在參展名單上與台資相關企業共有四家，包括康鈺生技、名豐奈米、樂寶玩具，及與馬來西亞合資的ALOR亞羅星。從現場來看，這些攤位問詢度熱絡，名豐奈米工作人員直言忙不過來。此外，知名電腦品牌華碩集團也在人工智慧相關展區參展，推廣最新智慧手表，以及最新能接入AI應用的電腦。

康鈺生技總經理許弘霖受訪表示，第一屆消博會便有參與，後來因為疫情中斷，因為第一次參展帶來的經驗很不錯，帶來的產品第一天就賣光，所以這次是二度參展。

參展台灣企業的展為相較比較分散，許弘霖稱，按理應該是台方外貿協會組織台灣廠商來中國大陸參展，比如香港、日本都是貿發局或商社組織，但台灣可能是考慮到組織有半官方性質，加上兩岸關係不佳，這部分就斷了。但他稱因為自己相較了解中國政商狀況，知道消博會影響力跟展出績效不錯，因此就選擇自己參展。

許弘霖也說，要進消博會展覽門檻很高，要經過多方審查才能參展。而且因為他們是貿易公司，除了在消博會推廣自己產品，也乘機來會展中看能否有中國或國外好的產品可以引進台灣。

許弘霖稱，從長遠來看，認為中國經濟發展會不錯，特別內需市場方面，所以先卡位。因為中國市場很大，消費群體高中低消費都有，「作為中小企業只要分一杯羹就不得了了」。

許弘霖稱，他先前常說，消博會成立的宗旨就是歡迎全世界優良的消費品都能到中國去，尤其是海南近期推出一系列包括免關稅、增值稅減免的優惠政策，目的就是為了鼓勵全世界的優良企業都能到海南設置據點，因此他鼓勵想進中國市場的台商和台資企業應把握機會。

第五屆中國國際消費品博覽會13日至18日在海南舉行，據主辦方訊息，消博會共有八個展館，除了主賓館之外，還設有消費科技、高端食品保健品、全球特色消費、國貨特色潮各主題展區錯落分布。包括中國各城市分別設有主題展位，香港、澳門也有專區。

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