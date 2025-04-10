一周跌停又漲停 台積電股價反彈漲停重返863元

台積電廠區外觀，圖為高雄廠區。(劉學聖攝影)

美國川普政府拋出關稅戰震撼市場，隨美股震盪，台積電 股價一周內跌停又漲停，大洗三溫暖，台積電10日股價反彈漲停，重返800元以上來到863元。市值回升至22.38兆元。

台積電盤後公布2025年3月營收報告。2025年3月合併營收約為新台幣2,859億5,700萬元，較上月增加了10.0%，較去年同期增加了46.5%。表現略為優於法人預估3月合併營收約為2,667億元的水準。

台積電累計2025年1至3月營收約為新台幣8,392億5,400萬元，較去年同期增加了41.6%。

台積電先前指出，受121地震影響，本季合併營收以平均匯率為1美元兌新台幣32.8元估算，將較趨近先前釋出250億美元至258億美元展望的低標。

法人分析，受到川普對75國暫緩實施高額對等關稅90天、美股暴漲激勵，10日台股一掃連日陰霾。然而美中貿易戰升溫、相關類股風險增溫，建議投資人須謹慎應對。

美國總統川普4/9宣布，超過75國聯繫美國擬進行談判且未採取報復行為，川普授權針對這些國家之對等關稅暫停實施90天，僅徵收10%基本的對等關稅；但中國大陸對世界市場不尊重，宣布對中國大陸開徵稅率從104%增加至125%。

美股昨天出現反彈，美股道瓊指數飆升7.87%、那斯達克指數飆升12.16%、S&P500指數暴漲9.52%、費城半導體指數暴漲18.73%，輝達（NVIDIA）狂漲18.72%，台積電ADR狂升12.29%。