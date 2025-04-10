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中國CPI連跌2個月 分析指通縮壓力未來幾季加深

記者陳湘瑾／即時報導
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中國國家統計局10日公布最新數據，3月中國消費者物價指數（CPI）較去年同期下跌0.1%，連續2個月呈現通縮，生產者物價指數（PPI）下降2.5%，創4個月以來新低。(歐新社)
中國國家統計局10日公布最新數據，3月中國消費者物價指數（CPI）較去年同期下跌0.1%，連續2個月呈現通縮，生產者物價指數（PPI）下降2.5%，創4個月以來新低。(歐新社)

中國國家統計局10日公布最新數據，3月中國消費者物價指數（CPI）較去年同期下跌0.1%，連續2個月呈現通縮，生產者物價指數（PPI）下降2.5%，創下4個月以來新低。隨著美國持續加大對中國課徵關稅的壓力，分析認為，中國通貨緊縮壓力幾乎肯定會在未來幾個季度加深。

中國3月的CPI按月減少0.4%，按年減少0.1%。中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，CPI按月下降主要受季節性因素和油價下行影響。一是食品供應總體充足，食品價格下降1.4%，影響CPI下降約0.24個百分點，占CPI總降幅6成；二是旅遊淡季出遊人數減少，出遊類價格下降；加上國際油價下行，中國汽油價格下降3.5%。

董莉娟強調，提振消費需求等政策效應逐漸顯現，加上春節錯月影響消退，更多方面顯現出明顯的積極變化，CPI按月下降0.4%，降幅小於近十年同期平均水平0.2個百分點，以舊換新等政策效應逐漸顯現；且CPI按年降幅收窄，比上月收窄0.6個百分點，扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，按年由上月下降0.1%轉為上漲0.5%。

隨著美國對中國的關稅徵收壓力逐步增加，路透引述凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟主管伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）的分析指出，中國通貨緊縮壓力從上個月一路延續，而且幾乎肯定會在未來幾個季度加深，因為陸企出口過剩供應的難度加大。

此外，中國3月PPI按月減少0.4%，按年減少2.5%。董莉娟解讀，PPI按月下跌的原因，是國際輸入性因素影響國內石油和部分出口行業價格下行；北方冬季供暖陸續結束，煤炭等能源需求季節性下行；以及黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品部分原材料行業價格下行。

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